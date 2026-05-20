ZDA redčijo vojaško navzočnost na stari celini

Med evropskimi zaveznicami je vse več negotovosti o tem, kakšni so načrti Donalda Trumpa z Natom. Washington je v zadnjih tednih dvakrat presenetil staro celino – z napovedjo odhoda 5000 vojakov iz Nemčije in ustavitvijo napotitve 4000 vojakov na Poljsko, zvesto ameriško zaveznico.

Po navedbah ameriškega ministrstva za vojno spodbujajo agendo Najprej Amerika predsednika Trumpa, zaveznike iz Nata pa, da prevzamejo glavno odgovornost za konvencionalno­ obrambo Evrope. Minister za vojno Pete Hegseth je Varšavi zagotovil, da bodo Združene države ohranile močno vojaško prisot­nost na Poljskem.