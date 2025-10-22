  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Zakaj je Trump dosegel preboj v Gazi, ne pa tudi v Ukrajini

    V zadnjih devetih mesecih je Trump nihal med poskusi pritiska na ruskega in ukrajinskega predsednika, vendar brez vidnih rezultatov.
    V predvolilni kampanji lani je Trump obljubljal, da bo vojno v Ukrajini končal v nekaj urah. Danes priznava, da je zadeva precej bolj zapletena, kot si je sprva predstavljal. FOTO: Drew Angerer/AFP
    Galerija
    V predvolilni kampanji lani je Trump obljubljal, da bo vojno v Ukrajini končal v nekaj urah. Danes priznava, da je zadeva precej bolj zapletena, kot si je sprva predstavljal. FOTO: Drew Angerer/AFP
    Iz. R.
    22. 10. 2025 | 09:13
    22. 10. 2025 | 09:37
    6:24
    A+A-

    Poročila o bližajočem se vrhu med ZDA in Rusijo so se, kot kaže, izkazala za močno pretirana. 

    Le nekaj dni po tem, ko je Donald Trump napovedal srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Budimpešti, je bilo srečanje za nedoločen čas preloženo. Preklicano je bilo tudi uvodno srečanje zunanjih ministrov obeh držav.

    »Nočem imeti sestanka, ki bi bil izguba časa,« je novinarjem v Beli hiši dejal predsednik Trump. »Nočem si tratiti časa, zato bomo videli, kako se bodo stvari razvile.«

    Ta najnovejši zasuk je še ena epizoda v Trumpovih poskusih, da bi posredoval pri končanju vojne v Ukrajini – temi, ki je znova postala središče njegove zunanjepolitične agende po uspešno doseženem dogovoru o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev v Gazi, piše BBC.

    Med obiskom Egipta, kjer je zaznamoval doseženi dogovor, se je Trump obrnil na svojega glavnega pogajalca Steva Witkoffa z novim ukazom: »Zdaj se moramo lotiti Rusije.«

    A pogoji, ki so omogočili diplomatski preboj v Gazi, se bodo v ukrajinski vojni – ki divja že skoraj štiri leta – težko ponovili.

    V Gazi z močnimi vzvodi, v Ukrajini skoraj brez

    Po Witkoffovih besedah je ključno vlogo v Gazi odigral izraelski napad na pogajalce Hamasa v Katarju. Poteza je sicer razburila arabske zaveznike ZDA, a je Trumpu hkrati omogočila pritisk na izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, naj privoli v dogovor.

    Trump je že od prvega predsedniškega mandata tesno povezan z Izraelom – od selitve ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem in spremembe stališča ZDA do izraelskih naselbin na Zahodnem bregu pa vse do podpore izraelski vojaški kampanji proti Iranu.

    V Izraelu je Trump celo bolj priljubljen kot Netanjahu, kar mu je dalo edinstven vpliv na izraelskega premiera. Poleg tega ima Trump močne politične in gospodarske vezi z več pomembnimi arabskimi akterji v regiji, kar mu je dalo veliko diplomatske teže pri pogajanjih.

    Trump je že od prvega predsedniškega mandata tesno povezan z Izraelom. FOTO: Chip Somodevilla/Reuters
    Trump je že od prvega predsedniškega mandata tesno povezan z Izraelom. FOTO: Chip Somodevilla/Reuters

    V zadnjih devetih mesecih je nihal med poskusi pritiska na ruskega predsednika Putina in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, vendar brez vidnih rezultatov.

    Grozil je z novimi sankcijami na ruski energetski sektor in obljubljal dobavo daljnosežnega orožja Ukrajini, a je obenem priznal, da bi to lahko sprožilo gospodarsko krizo in še dodatno zaostrilo konflikt.

    Poleg tega je Trump vmes večkrat javno kritiziral Zelenskega, začasno prekinil izmenjavo obveščevalnih podatkov in ustavil pošiljke orožja, a je bil nato prisiljen popustiti pod pritiskom evropskih zaveznikov, ki opozarjajo, da bi ukrajinski poraz lahko destabiliziral širšo regijo.

    Diplomacija ena na ena ne deluje več

    Trump rad poudarja svojo sposobnost, da osebno sklepa velike dogovore, a njegova srečanja z Zelenskim in Putinom niso prinesla bistvenega napredka. Še več – zdi se, kot da Putin Trumpovo željo po osebnih srečanjih izkorišča sebi v prid.

    Julija je, na primer, Putin privolil v srečanje na Aljaski prav v trenutku, ko je kazalo, da bo Trump podprl zakon o sankcijah proti Rusiji, ki ga je sprejel ameriški senat. Po Putinovi pripravljenosti na srečanje je bil zakon zamrznjen.

    Prejšnji teden so se pojavile informacije, da Bela hiša resno razmišlja o pošiljkah raket tomahawk in sistemov patriot v Kijev. Le dan zatem je Putin poklical Trumpa, ki je nato začel govoriti o možnem vrhu v Budimpešti.

    Zdi se, kot da Putin Trumpovo željo po osebnih srečanjih izkorišča sebi v prid. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Zdi se, kot da Putin Trumpovo željo po osebnih srečanjih izkorišča sebi v prid. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    Kmalu zatem je Trump gostil Zelenskega v Beli hiši, a je sestanek minil brez konkretnih rezultatov, po nekaterih navedbah je bil celo precej napet.

    Trump sicer zavrača očitke, da ga Putin izkorišča: »V življenju so me poskušali izigrati najboljši, pa sem vedno prišel na svoje,« je dejal samozavestno.

    A Zelenski je kmalu po sestanku izpostavil pomen časovnega zaporedja: »Takoj ko so se možnosti za dobavo orožja dolgega dosega nekoliko oddaljile, je Rusija skoraj avtomatično izgubila interes za diplomacijo,« je dejal.

    Rusija ZDA posredovala ponovljene zahteve za mir

    Rusija je ZDA posredovala zasebni dokument, znan kot non-paper, v katerem ponavlja svoje zahteve za mir v Ukrajini, vključno z zahtevo po popolnem prevzemu nadzora nad Donbasom in nasprotovanjem kakršni koli prisotnosti Nata v Ukrajini, poroča Reuters. To stališče zavrača Trumpovo idejo, da bi bojne linije ostale zamrznjene.

    Novica o tem dokumentu prihaja v časih, ko je vrh med Trumpom in Putinom v Budimpešti vse manj verjeten, saj Bele hiše ni mogoče prepričati, da bi se srečanje izvedlo v bližnji prihodnosti.

    Trump je v prejšnjih dneh ob telefonskem pogovoru s Putinom napovedal morebiten vrh v dveh tednih, medtem ko je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim ameriškim uradnikom povedal, da bi morale biti trenutne bojne linije zamrznjene.

    Predlog, da se Ukrajina odpove Donbasu v zameno za manjša ozemlja v Zaporožju in Hersonu, je Zelenski zavrnil. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Predlog, da se Ukrajina odpove Donbasu v zameno za manjša ozemlja v Zaporožju in Hersonu, je Zelenski zavrnil. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    Pri tem so ameriški uradniki Zelenskemu predstavili predlog Kremlja, da se Ukrajina odpove Donbasu v zameno za manjša ozemlja v Zaporožju in Hersonu, vendar se je Zelenski temu uprl.

    Od raket do Donbasa in nazaj k prekinitvi ognja

    V samo nekaj dneh je Trump prehajal od razmisleka o pošiljanju orožja v Ukrajino prek načrtovanja vrha s Putinom do pritiskov na Zelenskega, naj se odpove celotnemu Donbasu – tudi območjem, ki jih Rusija sploh še ni osvojila.

    Zdaj se je ustalil pri predlogu za prekinitev ognja vzdolž trenutnih bojnih linij, čemur pa Rusija odločno nasprotuje.

    V predvolilni kampanji lani je Trump obljubljal, da bo vojno v Ukrajini končal v nekaj urah. Danes priznava, da je zadeva precej bolj zapletena, kot si je sprva predstavljal.

    To redko priznanje kaže na meje njegovih pristojnosti in dejstvo, da je težko doseči mir, kadar nobena stran ni pripravljena odnehati ali si tega ne more privoščiti. 

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

         V živo: Kakšen je najprimernješi energetski scenarij za Slovenijo?

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Balkanski presežki elektrike ogrožajo stabilnost slovenskega omrežja

    S Tomažem Tomšičem in Urbanom Rudežem o električnem mrku v Španiji in na Portugalskem ter izzivih z varnostjo oskrbe v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

         V živo: Čas v energetiki ni naš zaveznik, ampak omejena dobrina

    Na poslovni konferenci Delovega poslovnega centra o obsegu vlaganj v proizvodne vire, omrežje in spodbude ter zagotavljanju najnižje cene elektrike.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpVolodimir ZelenskiVladimir PutinRusija-Ukrajinamirovna pogajanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

         V živo: Kakšen je najprimernješi energetski scenarij za Slovenijo?

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo Ml.

    Sin Cristiana Ronalda vpoklican v portugalsko reprezentanco

    Cristiano Ronaldo mlajši je bil vpoklican v portugalsko reprezentanco U16. Oče poudarja, da sina ne obremenjuje, a možnost, da zaigrata skupaj, ostaja.
    22. 10. 2025 | 10:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Islandija

    Podnebna kriza komarjem omogočila prihod na Islandijo

    Identificirana vrsta je odporna na mraz in se lahko prebije tudi čez islandsko zimo.
    22. 10. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor ob koncu sezone

    Roglič: Če ne bi verjel, bi bil na Bora Bori, ne v Bori

    Primož Roglič je ob koncu sezone, morda njegove predzadnje v karieri, opravil pogovor za portal cylingnews in se dotaknil vzponov in padcev.
    Nejc Grilc 22. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za Euro

    Uefa razmišlja o revoluciji: ligi prvakov za države

    Uefa razmišlja o koreniti spremembi kvalifikacij za Euro po vzoru lige prvakov, da bi bile bolj zanimive, je potrdil Čeferin. Format Eura ostaja enak.
    22. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Islandija

    Podnebna kriza komarjem omogočila prihod na Islandijo

    Identificirana vrsta je odporna na mraz in se lahko prebije tudi čez islandsko zimo.
    22. 10. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor ob koncu sezone

    Roglič: Če ne bi verjel, bi bil na Bora Bori, ne v Bori

    Primož Roglič je ob koncu sezone, morda njegove predzadnje v karieri, opravil pogovor za portal cylingnews in se dotaknil vzponov in padcev.
    Nejc Grilc 22. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za Euro

    Uefa razmišlja o revoluciji: ligi prvakov za države

    Uefa razmišlja o koreniti spremembi kvalifikacij za Euro po vzoru lige prvakov, da bi bile bolj zanimive, je potrdil Čeferin. Format Eura ostaja enak.
    22. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo