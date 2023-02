ZDA Rusijo obtožile zločinov proti človečnosti

Ameriška podpredsednica Kamala Harris je drugi dan varnostne konference v Münchnu obtožila Rusijo, da je v Ukrajini zagrešila zločine proti človečnosti in opozorila, da ruske sile izvajajo obsežne in sistematične napade na civilno prebivalstvo v državi. ZDA so s tem ruska dejanja v Ukrajini prvič uradno opredelile kot zločine proti človečnosti.

»Pregledali smo dokaze, poznamo pravne standarde in ni dvoma, da so to so zločini proti človečnosti,« je dejala ameriška podpredsednica in naštela vrsto zlorab, ki so jih po njenih besedah zagrešile ruske sile v Ukrajini, vključno z umori, posilstvi, mučenjem in deportacijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Opozorila je, da je bilo v Rusijo prisilno odpeljanih več sto tisoč ljudi, med njimi tudi otroci, ki so bili kruto ločeni od njihovih družin, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Vsem, ki so zagrešili te zločine, in njihovim nadrejenim, ki so vpleteni v te zločine, sporočam, da boste odgovarjali. Pravica mora biti izvršena,« je poudarila.

Prav tako je v svojem govoru pozdravila uspeh Ukrajine v njenem uporu proti ruskem agresorju. »Kijev še vedno stoji, Rusija je oslabljena, čezatlantsko zavezništvo je močnejše kot kdaj koli prej in, kar je najpomembneje, duh ukrajinskega ljudstva še vedno vztraja,« je dodala.