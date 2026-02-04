Kdo je iranski milijarder, nekoč obsojen na smrt, ki ga ZDA zdaj sankcionirajo?

Ameriško ministrstvo za finance je uvedlo nove sankcije proti visokim iranskim uradnikom in podjetnikom, obtoženih krutega zatiranja protestnikov in korupcije, vključno z iranskim notranjim ministrom Eskandarjem Momenijem Kalagarijem in milijarderjem Babakom Zanjanijem.

Ukrepi vključujejo tudi sankcioniranje dveh z Zanjanijem povezanih digitalnih menjalnic, ki sta obdelali miljardna sredstva Iranske revolucionardne garde, četrte veje Oboroženih sil Islamske republike Iran (IRGC). Gre za prvi primer sankcioniranja digitalne menjalnice zaradi sodelovanja v iranskem finančnem sektorju.

Sankcionirani uradniki so med drugim glede na ameriške očitke odgovorni za množične umore, aretacije in nasilje nad protestniki v več iranskih provincah. Varnostne sile, vključno s policijskim poveljstvom (LEF) in IRGC, so streljale na neoborožene demonstrante, stali pa naj bi tudi za poboji in izginotji.

Poleg tega ameriško ministrstvo za finance opozarja, da je po svoji izpustitvi iz zapora Zanjani z uporabo digitalnih sredstev za obhod sankcij financiral projekte, ki podpirajo IRGC in širši režim. ZDA bodo vsa sredstva in obresti sankcioniranih oseb v ZDA zamrznile, ameriškim državljanom pa prepovedale transakcije z njimi.

Babak Zanjani in izraelski minister za notranje zadeve Eskandar Momeni. FOTO: X/posnetek zaslona

Cilj ukrepov je pri tem predvsem omejiti finančno moč iranskega režima, zaščititi pravice iranskega ljudstva in spodbuditi spremembo v vedenju represivnega režima.

Kdo je Zanjani: Od junaka do simbola korupcije

Zanjani je svoje premoženje zgradil v obdobju ameriških in evropskih sankcij proti Iranu, času, ko je država potrebovala denar od prodaje nafte, poroča Radio Free Europe.

Pod nekdanjim iranskim predsednikom Mahmoudom Ahmadinejadom je bil slavljen kot junak, saj je kljub mednarodnim omejitvam s svojimi povezavami omogočil prodajo iranske nafte v tujini.

Babak Morteza Zanjani je iranski milijarder in nekdanji izvršni direktov podjetja Sorinet Group, enega največjih iranskih poslovnih konglomeratov, ki je deloval v številnih sektorjih, od financ in nepremičnin do letalskega prevoza in infrastrukture. Leta 2013 je bil aretiran zaradi domnevne poneverbe 2,7 milijarde ameriških dolarjev (približno 2,48 milijarde evrov), povezanih s prihodki od nafte, ki so jih ovirale mednarodne sankcije. Aretaciji je sledila obtožba korupcije, zaradi katere je bil obsojen na smrt, vendar je bila kazen sprva preložena, 30. aprila 2024 pa spremenjena v 20 let zapora. Zanjani je bil zaradi domnevne pomoči Iranu pri izogibanju sankcij pod drobnogledom EU in ZDA. Izogibanje je vključevalo poslovanje z nafto prek Malezije in Turčije, kar je Zanjani sam sicer zanikal. Po pogojni izpustitvi se je v podjetniški svet vrnil z novo holding družbo Avan, ki je v nekaj mesecih vzpostavila deset podružnic. Med njimi je tudi Avan Rail, ki je podpisala drago pogodbo za nakup lokomotiv in vagonskega materiala iranskih železnic, in s katero si je Zanjani v javnosti prislužil sumničavost glede financiranja ter ugibanja glede dejanske razsežnosti njegovega vpliva.

Ko je leta 2013 predsedniško funkcijo prevzel Hassan Rohani, pa je Zanjani kar naenkrat postal vladna tarča in glavni krivec za korupcijo v državi. V protikorupcijski vladni akciji je bil decembra istega leta aretiran in obtožen neupravičenega pridobivanja milijardnih prihodkov od nafte, zaradi česar je bil sprva obsojen na smrt in poravnavo dolga v višini 3,4 milijarde ameriških dolarjev (približno 3,1 milijarde evrov).

Pogojna izpustitev mu je omogočila, da je svoj vpliv ohranil (če ne že stopnjeval) prek vzpostavitve holding družbe Avan, ki mu nudi sodelovanja v vladnih projektih prek katerih Zanjani finančno okreva. FOTO: BBC/posnetek zaslona

A Zanjanijeva vpletenost ni bila osamljena, saj iranski milijarder v takšnem obsegu ne bi zmogel poslovati, če ne bi imel ustrezne podpore vlade in drugih podjetnikov. Zato so tekom sankcij iranske oblasti obravnavale tudi številne poslovneže in podjetja v Aziji ter na Bližnjem Vzhodu, ki so poskušali obiti omejitve in pridobiti tuje valute.

Zanjani je bil pri tovrstnih transakcijah identificiran kot ključni posrednik, a sam nezakonite dejavnosti zanika in trdi, da je državi zgolj pomagal preživeti gospodarsko krizo.

Finančno okrevanje s pomočjo vladnih projektov

Kljub svojim skromnim začetkom je Zanjaniju uspelo zgraditi imperij Sorinet Group, ki je obsegal okoli 65 podjetij po svetu, pri čemer je posegel v številne sektorje, od kozmetike do bančništva. Njegovo imetje je ocenjeno na približno 13 milijard ameriških dolarjev (okoli 12 milijard evrov).

Svojim skromnim začetkom navkljub je Zanjaniju uspelo zgraditi imperij Sorinet Group, ki je obsegal okoli 65 podjetij po svetu, pri čemer je posegel v številne sektorje, od kozmetike do bančništva. FOTO: Iran International

Pogojna izpustitev mu je omogočila, da je svoj vpliv ohranil (če ne že stopnjeval) prek vzpostavitve holding družbe Avan, ki mu nudi sodelovanja v vladnih projektih, prek katerih Zanjani finančno profitira. Najodmevnejši med njimi vključuje podružnico Avan Rails, s katero je Zanjani postal ključni igralec v več milijardnem železniškem infrastrukturnem projektu, ki ga podpira iranska država.

Projekt vključuje izdelavo na stotine železniških vagonov in lokomotiv, ki je bil uradno predstavljen kot pomemben prispevek k nacionalni infrastrukturi, a kritiki opozarjajo na prepletenost oligarhov in vladajoče elite.

Iranske železnice trdijo, da je financiranje povsem zasebne narave, vendar številni opazovalci dvomijo o trditvah, da Zanjanijevega imena ni v uradnih dokumentih, poroča Nacionalni svet upora Irana (NCRI).