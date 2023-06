ZDA se bodo julija znova pridružile Unescu

ZDA se nameravajo julija letos znova pridružiti Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) in tako končati dolgotrajen spor, zaradi katerega je Washington leta 2018 prekinil članstvo, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Unesco.

»To je močno dejanje zaupanja v Unesco in multilateralizem,« je dejala Unescova generalna direktorica Audrey Azoulay, ko je v Parizu predstavnike držav članic obvestila o odločitvi Washingtona, da se ZDA znova pridružijo Unescu.

ZDA, ki so ustanovna članica Unesca, so bile do leta 2011, ko je Unesco sprejel Palestince kot svoje člane, glavni plačnik v Unescov proračun. Zaradi odločitve o članstvu Palestincev so nato ZDA prenehale plačevati prispevke za Unesco.

Bivši predsednik Donald Trump je nato kasneje šel še dlje in leta 2017 napovedal, da se ZDA skupaj z Izraelom protestno umikajo iz Unesca, češ da je ta organ pristranski do izraelske države. Izstop iz Unesca je nato začel veljati leto dni kasneje.

Azoulayeva, nekdanja francoska ministrica za kulturo, ki je na čelu Unesca od leta 2017, si je za prednostno nalogo svojega mandata zadala prav vrnitev ZDA.

Richard Verma, namestnik ameriškega državnega sekretarja za upravljanje in vire, je v pismu Azoulayevi, ki ga je pridobila AFP, zapisal, da je Washington »hvaležen« Azoulayevi za napredek pri »pomembnih vprašanjih«, vključno z »zmanjšanjem osredotočenosti na politizirane razprave«.

ZDA so plačevale 22 odstotkov Unescovega proračuna

ZDA so do ukinitve svojih prispevkov leta 2011 plačevale približno 22 odstotkov Unescovega proračuna oziroma 75 milijonov ameriških dolarjev.

Ameriški kongres je nato decembra lani, takrat so kongres v celoti nadzorovali demokrati sedanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, utrl pot, da ZDA obnovijo financiranje Unesca in v proračun namenijo 150 milijonov ameriških dolarjev.

FOTO: Alain Jocard/AFP

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je nato marca dejal, da je odsotnost ZDA pri Unescu omogočila Kitajski, da določa pravila o umetni inteligenci.

»Prepričan sem, da bi se morali vrniti v Unesco – ne kot darilo Unescu, ampak zato, ker so stvari, ki se dogajajo v Unescu, dejansko pomembne,« je dejal Blinken senatnemu odboru, ko je predstavil proračun. »Pripravljajo pravila, norme in standarde za umetno inteligenco. Želimo biti zraven,« je še dejal.

Kitajska ne bo nasprotovala

Kitajska je danes po navedbah AFP že sporočila, da ne bo nasprotovala vrnitvi ZDA v Unesco.

»Unesco potrebuje vse države članice, da združijo moči pri izpolnjevanju svojih nalog,« je dejal kitajski veleposlanik pri Unescu Yang Jin. Dodal je, da je Kitajska »pripravljena sodelovati z vsemi državami članicami, vključno z ZDA«.

ZDA so iz Unesca izstopile že leta 1984, po skoraj dvajsetletni odsotnosti pa so se organizaciji ponovno pridružile oktobra 2003.

Predlog za ponovno pridružitev ZDA Unescu mora zdaj obravnavati generalna konferenca držav članic Unesca in vrnitev ZDA dokončno potrditi. Nekatere države članice so že izrazile željo, da bi o tem odločali čim prej na izrednem zasedanju.