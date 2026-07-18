ZDA sedmo zaporedno noč z napadi na Iran

Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu.

V operaciji so sodelovali lovska letala, brezpilotniki in vojaške ladje, je danes sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM).

Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je izvedla nov val napadov na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, med drugim v Siriji, Kuvajtu, Omanu, Bahrajnu in Jordaniji. Ameriška vojska je te navedbe zanikala, poroča televizija CBS.

Iran je ta teden napadel najmanj dve vojaški oporišči v Jordaniji, pri čemer je bilo ranjenih tudi več pripadnikov ameriške vojske. Neimenovani ameriški uradniki so navedli, da smrtnih žrtev med ameriškimi in jordanskimi vojaki ni bilo, obseg poškodb ranjenih pa ni znan, poroča CBS.

Jordanska vojska je sporočila, da je ponoči prestregla in sestrelila deset iranskih raket, ki so vstopile v jordanski zračni prostor. Po navedbah oblasti rakete niso povzročile žrtev ali gmotne škode.

Zaradi ponovnega zaostrovanja razmer med Washingtonom in Teheranom je znova ogrožen pomorski promet skozi Hormuško ožino. Direktor grškega podjetja za upravljanje pomorskih tveganj je dejal, da številne ladijske posadke trenutno niso pripravljene pluti skozi to strateško pomembno pomorsko pot.

FOTO: Abbas Fakih/AFP

Iranski državni mediji so poročali še, da so bili v ameriških napadih na jugu države ponoči ubiti najmanj trije ljudje, še približno deset je ranjenih.

Na severu Iraka je bilo medtem v napadih z brezpilotniki in raketami ubitih devet pripadnikov iranske kurdske opozicijske skupine Komala, so sporočili predstavniki skupine, ki za napade krivijo Iran. Odjeknilo je tudi več eksplozij v Erbilu, prestolnici avtonomne iraške pokrajine Kurdistan, kjer so po navedbah kurdskih sil sestrelili več brezpilotnikov.

Za napade je Teheran obtožila tudi regionalna vlada iraškega Kurdistana. Katarsko notranje ministrstvo je obsodilo napade in jih označilo za očitno kršitev iraške suverenosti.

Iran kurdske oborožene opozicijske skupine že dlje časa obtožuje sodelovanja z zahodnimi državami in Izraelom. Kljub razglašeni prekinitvi ognja je Teheran nadaljeval napade na njihove položaje, petkovi napadi pa po ocenah predstavljajo največje zaostrovanje razmer v zadnjih mesecih.