    Svet

    Republikanci prvič obrnili hrbet Trumpu v njegovih vojnih ambicijah

    Resolucija o vojnih pooblastilih predsednika ni bila potrjena, vendar pa Politico poroča, da gre za prvo opaznejšo kljubovanje senata predsedniku.
    Republikanec Rand Paul je predlagal resiolucijo, ki omejuje pristojnosti predsednika. FOTO: Kevin Dietsch/AFP
    Republikanec Rand Paul je predlagal resiolucijo, ki omejuje pristojnosti predsednika. FOTO: Kevin Dietsch/AFP
    STA
    8. 1. 2026 | 21:30
    8. 1. 2026 | 21:51
    3:02
    Predstavniški dom ameriškega kongresa ni dosegel visokega praga, potrebnega za razveljavitev dveh vetov predsednika Donalda Trumpa, čeprav je na desetine republikancev v redkem razhajanju med republikanskim predsednikom in njegovimi zavezniki v kongresu glasovalo skupaj z demokrati. Ameriški senat je pred tem z 52 glasovi proti 47 podprl nadaljevanje obravnave predloga zakona, s katerim bi predsednika Trumpa omejili pri napadih na druge države, kot je Venezuela. T. i. resolucijo o vojnih pooblastilih mora potrditi še predstavniški dom.

    Protestniki pred ameriško ambasado vzklikali »Naj gorijo ZDA!« (FOTO)

    Demokrati so podobno resolucijo predlagali že lani, vendar niso dobili dovolj podpore med Trumpovimi republikanci. Tokrat je resolucijo podprlo pet republikancev – Rand Paul, Susan Collins in Lisa Murkowski, ki so doslej že nekajkrat glasovali z demokrati proti Trumpu, pridružila pa sta se jim tudi Josh Hawley in Todd Young.

    Najprej je bila Kolumbija tarča, zdaj lahko postane zaveznica

    »Predsednik Trump je vodil kampanjo nasprotovanja večnim vojnam in pri tem sem ga trdno podpiral. Podaljšana kampanja v Venezueli z ameriško vojsko bi bila v nasprotju s Trumpovim ciljem prenehanja vpletanja v tujini,« je izjavil Young, po glasovanju o resoluciji, ki jo je predlagal demokrat Tim Kaine skupaj s Paulom. Ta je že izjavil, da Trumpu ne bo dovolil vojaškega prevzema Grenlandije, dokler bo živ, je poročala televizija CBS.

    Senatorji so nezadovoljni zaradi Trumpove samovolje. FOTO: Kevin Dietsch/AFP
    Senatorji so nezadovoljni zaradi Trumpove samovolje. FOTO: Kevin Dietsch/AFP

    Podpora resoluciji med republikanci je presenetila analitike in razburila Trumpa. »Republikance bi moralo biti sram senatorjev, ki so pravkar glasovali z demokrati v poskusu, da nam odvzamejo pooblastila za boj in obrambo ZDA,« je na svojem omrežju Truth Social objavil Trump. Republikance, ki so glasovali za resolucijo, pa je označil za neumne.

    Senat je resolucijo sprejel po sobotni operaciji ZDA v Venezueli, v kateri so ameriške sile zajele predsednika Nicolasa Madura. Trump je zadnje dni okrepil ugibanja o morebitnem odvzemu Grenlandije Danski, govori se tudi o morebitnem vojaškem posredovanju proti Kubi in Kolumbiji.

    Resolucija o vojnih pooblastilih še ni potrjena in ne omejuje Trumpa, vendar pa Politico poroča, da gre za prvo opaznejšo kljubovanje senata predsedniku, ki se doslej ni soočal s kongresnim nadzorom. Po ameriški ustavi lahko vojno drugi državi napove le kongres. Trumpova vlada kongresa ni vprašala za dovoljenje za napad na Venezuelo, za katerega trdi, da ni vojna, ampak kirurška operacija proti Maduru zaradi tihotapljenja mamil v ZDA.

    Donald TrumpZDAameriški senatrepublikanciVenezuelaGrenlandijademokrati

