ZDA sestrelile iranske drone, Iran odgovoril z raketnimi napadi

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Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila štiri iranske »enosmerne napadalne brezpilotne letalnike«, ki so bili izstreljeni proti Hormuški ožini. Dodala je, da so letalniki »predstavljali neposredno grožnjo regionalnemu pomorskemu prometu«, poroča BBC.
Ameriške sile so nato izvedle napade na iranske obalne radarske nadzorne postaje v Goruku in na otoku Kešm, da bi se zaščitile pred nadaljnjimi napadi, je v izjavi navedlo Poveljstvo osrednjih sil ZDA (Centcom). Iran se je odzval z izstrelitvijo balističnih raket na dve ameriški letalski oporišči v Kuvajtu ter na objekte ameriške mornarice v Bahrajnu, je poročala iranska državna tiskovna agencija Irib.
Po prvih ocenah Centcoma so od sedmih iranskih raket, izstreljenih proti državama v Perzijskem zalivu, šest prestregli, ena pa ni dosegla cilja.
Napadi so se zgodili v času, ko so pogajanja o premirju med ZDA in Iranom zastala, dogovor o koncu vojne pa ostaja brez napredka.
Po navedbah lokalnih oblasti je bila v iranskem napadu z brezpilotnimi letalniki na mednarodno letališče v Kuvajtu v sredo ubita ena oseba, več kot 60 ljudi pa je bilo ranjenih. Iranska revolucionarna garda (IRGC) je zanikala odgovornost za napad na letališče in trdila, da je škodo povzročila napaka ameriškega raketnega prestreznika.
Centcom je te navedbe označil za neresnične in sporočil, da je Iran letališče napadel v »namernem, premišljenem in neupravičenem napadu«. IRGC je pred tem sporočila, da je ciljala ameriške baze v Perzijskem zalivu kot povračilni ukrep za ameriške napade na iranski naftni tanker in otok Kešm.
V petkovih izraelskih napadih na južni Libanon je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, poroča CNN.
Med smrtnimi žrtvami so član občinskega sveta v Sidonu, dva sirska otroka, ki sta se z očetom vozila na motorju v Nabatiji, ter reševalec v bližnjem Zebdinu, je sporočila tiskovna agencija NNA.
Dodali so, da je bil slednji napad usmerjen na reševalno vozilo, ki je skušalo dostaviti kruh »obkoljeni« družini.
Libanonsko ministrstvo za zdravje je v izjavi, s katero je obsodilo izraelski napad na Zebdin, sporočilo, da je »napadanje reševalcev med reševalnimi operacijami dejanje, ki predstavlja barbarsko kršitev mednarodnega humanitarnega prava«.
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