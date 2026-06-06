ZDA sestrelile iranske drone, Iran odgovoril z raketnimi napadi

Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila štiri iranske »enosmerne napadalne brezpilotne letalnike«, ki so bili izstreljeni proti Hormuški ožini. Dodala je, da so letalniki »predstavljali neposredno grožnjo regionalnemu pomorskemu prometu«, poroča BBC.

Ameriške sile so nato izvedle napade na iranske obalne radarske nadzorne postaje v Goruku in na otoku Kešm, da bi se zaščitile pred nadaljnjimi napadi, je v izjavi navedlo Poveljstvo osrednjih sil ZDA (Centcom). Iran se je odzval z izstrelitvijo balističnih raket na dve ameriški letalski oporišči v Kuvajtu ter na objekte ameriške mornarice v Bahrajnu, je poročala iranska državna tiskovna agencija Irib.

Po prvih ocenah Centcoma so od sedmih iranskih raket, izstreljenih proti državama v Perzijskem zalivu, šest prestregli, ena pa ni dosegla cilja.

Napadi so se zgodili v času, ko so pogajanja o premirju med ZDA in Iranom zastala, dogovor o koncu vojne pa ostaja brez napredka.

Ameriški helikopterji nad Hormuško ožino. FOTO: AFP

Več kot 60 ranjenih v Kuvajtu

Po navedbah lokalnih oblasti je bila v iranskem napadu z brezpilotnimi letalniki na mednarodno letališče v Kuvajtu v sredo ubita ena oseba, več kot 60 ljudi pa je bilo ranjenih. Iranska revolucionarna garda (IRGC) je zanikala odgovornost za napad na letališče in trdila, da je škodo povzročila napaka ameriškega raketnega prestreznika.

Centcom je te navedbe označil za neresnične in sporočil, da je Iran letališče napadel v »namernem, premišljenem in neupravičenem napadu«. IRGC je pred tem sporočila, da je ciljala ameriške baze v Perzijskem zalivu kot povračilni ukrep za ameriške napade na iranski naftni tanker in otok Kešm.