ZDA sestrelile iranski dron

ZDA so danes sestrelile iranski dron, ki da se je »agresivno« približeval ameriški letalonosilki, medtem ko je slednja plula v Arabskem morju, je sporočil tiskovni predstavnik ameriške vojske. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je potrdila, da so kljub incidentu pogovori med ZDA in Iranom še vedno načrtovani za ta teden.

»Lovsko letalo F-35C z (letalonosilke, op.a.) Abraham Lincoln je v samoobrambi ter da bi zaščitilo letalonosilko in osebje na krovu, sestrelilo iranski dron,« je v izjavi sporočil predstavnik ameriškega centralnega poveljstva Tim Hawkins. Incident se je zgodil približno 800 kilometrov stran od iranske obale.

Hawkins je potrdil, da je pozneje prišlo do novega incidenta, v katerem so se po njegovih besedah dve iranski plovili in dron z visoko hitrostjo približevali tankerju, ki pluje pod ameriško zastavo, in naj bi grozili z vkrcanjem na tanker, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji mesec, potem ko je režim v Teheranu nasilno zatrl protivladne proteste, zagrozil z vojaškim posredovanjem v Iranu in v regijo napotil ameriška vojaška plovila. Med razlogi za morebitno posredovanje je Trump navedel tudi »jedrske ambicije Irana«.

Trump je v preteklih dneh sicer izrazil upanje za sklenitev dogovora z Iranom, a hkrati zagrozil, da se bodo zgodile slabe stvari, če dogovor ne bo dosežen.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je za ameriško televizijo Fox News potrdila, da so kljub današnji sestrelitvi iranskega drona pogovori med ameriškimi in iranskimi predstavniki še vedno načrtovani za ta teden.

Kdaj in kje bodo potekali pogovori, še ni jasno. Srečanje med ameriško in iransko stranjo se bo verjetno odvijalo v petek v Turčiji, je poročala AFP, ki se je sklicevala na neimenovanega arabskega uradnika. Potencialno srečanje naj bi bilo po navedbah vira organizirano po diplomatskem posredovanju Egipta, Katarja, Turčije in Omana.

Medtem je predstavnik katarskega zunanjega ministrstva po navedbah AFP danes potrdil, da potekajo intenzivna diplomatska prizadevanja med Iranom, Katarjem in drugimi državami v regiji, vključno z Egiptom, Omanom, Savsko Arabijo in Turčijo.