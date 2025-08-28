ZDA so lutka, ki jo vsi želijo usmerjati

Nedaven rusko-ameriški vrh na Aljaski ni odprl poti do pravičnega miru v Ukrajini, temveč je ruskega predsednika Vladimirja­ Putina od tega še oddaljil, je prepričana politologinja Nathalie­ Tocci. Direktorica Inštituta za mednarodne zadeve (IAI) v Rimu in profesorica na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah si je vzela čas za Delo pred gostovanjem na Blejskem strateškem forumu v začetku prihodnjega tedna. V pogovoru se je dotaknila tudi zunanjepolitičnega angažmaja italijanske premierke Giorgia Meloni, o kateri se zdi, da z mednarodnim udejstvovanjem odvrača pozornost od iliberalnih trendov doma.

Kako ocenjujete nedavno srečanje na Aljaski med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom ter poznejši vrh v Beli hiši s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi voditelji? Lahko zadnji dogodki tlakujejo pot do premirja in pravičnega miru v Ukrajini, glede na to, da Moskva ne kaže znakov spremembe svojega položaja?

Direktorica Inštituta za mednarodne zadeve (IAI) v Rimu Nathalie Tocci bo tudi letos gostja Blejskega ­strateškega foruma. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Kako bi bil po vašem mnenju videti dosegljiv pravičen mir v Ukrajini? Katere pogoje bi bilo treba zagotoviti, da bi bil trajen, in kakšno vlogo bi morala pri tem odigrati Evropska unija?

Šlo je za teatralnost. Menim, da vrh v Anchorageu, ki mu je sledila procesija evropskih voditeljev v Washingtonu, pravzaprav ni odprl poti do premirja ali celovitega mirovnega sporazuma. O tem sem prepričana predvsem zato, ker si Vladimir Putin tega ne želi. Nasprotno, srečanje na Aljaski je Putina dodatno odvrnilo [od kompromisa], saj je zmanjšalo verjetnost novih ameriških sankcij proti Rusiji. Gre torej bolj za taktiko kot za vsebino, saj vsebine sploh ni na obzorju. V tem smislu je v interesu tako Moskve kot Bruslja in seveda Kijeva, da se Trump ne postavi na nasprotno stran. Lahko bi rekli, da ZDA v tem konfliktu niso mediator, temveč lutka, ki jo vsi želijo usmerjati. Navsezadnje ZDA ostajajo največja svetovna velesila.

Pravzaprav govorimo o scenariju, po katerem bi Ukrajini uspelo obdržati ozemlja, ki jih trenutno nadzoruje – torej približno 80 odstotkov države –, in da ta del ostane svobodna, neodvisna in demokratična država, ki se postopoma vključi v Evropsko unijo. Za to morajo biti zagotovljena tako fizična kot formalna jamstva. Tu se odpre razprava o silah za zagotavljanje varnosti in varnostnih jamstvih.

Ali je to pravična rešitev? Ne, seveda ne, saj pomeni, da Ukrajina dejansko ne dobi nazaj 20 odstotkov ozemlja, ki ga je izgubila. A recimo, da je tako imenovana južnokorejska rešitev v določenem smislu druga najboljša možnost. Mislim, da si prav za to implicitno ali eksplicitno prizadevata Evropa in Ukrajina – v nasprotju z Rusijo, ki si želi politično obvladovati celotno državo.

Kako – če sploh – je mogoče povrniti ukrajinska okupirana ozemlja? Obstaja kakšna realistična rešitev?

Nikoli ni bilo mišljeno, da bi Ukrajina vojaško ponovno prevzela nadzor nad svojimi mejami iz leta 1991. Teorija ukrajinske zmage je vedno temeljila na tem, da bi Rusiji prizadejala zadosten vojaški poraz, ki bi nato povzročil politične spremembe v Rusiji oziroma njeno destabilizacijo. V tistem trenutku bi Ukrajina izkoristila priložnost in ponovno prevzela nadzor nad celotnim ozemljem.

Seveda se to do zdaj ni zgodilo, in to zato, ker Zahod ni zagotovil Ukrajini dovolj vojaške podpore, da bi Rusiji lahko prizadejala takšen poraz. Toda kdo ve? Nekega dne se bo v Rusiji nekaj zgodilo – ne vemo, ali čez eno, pet ali deset let. To bo politična priložnost, da Ukrajina znova prevzame nadzor nad svojim celotnim ozemljem.

Kako vidite razmerje moči med ZDA in EU po nedavnem srečanju Trump – Putin? Je vrh v Beli hiši vendarle pokazal, da Evropa še vedno lahko sooblikuje dogodke in ne le da nanje zgolj reagira?

To sem implicitno nakazala že pri prvem vprašanju. Lahko bi dobili vtis, da odločitve sprejemajo le velesile – ZDA, Rusija –, medtem ko Evropa ostaja ob strani. Vendar ta pogled predpostavlja, da bo iz nedavne diplomacije verjetno izšel dogovor in da so ZDA osrednji posrednik. Če na to ne gledamo kot na proces resničnih pogajanj, temveč kot igro taktik in usmerjanja iz ozadja, je jasno, da je ključno tisto, kar se dogaja na terenu. To v veliki meri določajo dejanja evropskih držav in EU – prek politične, vojaške in gospodarske podpore Ukrajini ter prek sankcij. Če pogledamo področja energije, vojaške pomoči, beguncev in evropske integracije, ZDA ostajajo pomembne, vendar niso več tako odločilne kot pred tremi leti. S tega vidika je vodilni akter Evropa sama.

Vladimir Putin in Donald Trump. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Ali se EU pomika k modelu, po katerem nekaj voditeljev prevladuje v zunanji politiki, ob strani pa puščajo kolektivne institucije? Bi to lahko bila voda na mlin suverenističnim, populističnim voditeljem?

Kontaktne skupine so vedno del evropske zunanje politike. Spomnimo se na format E3 [tri največje članice EU] v zvezi z Iranom, ki sega triindvajset let nazaj, pa tudi Quinta ali kontaktne skupine za Balkan. To je torej že dolgo značilno za evropsko zunanjo politiko. Pravo vprašanje je, ali so evropske institucije dejansko povezane s temi skupinami ali ne. Trenutno bi lahko rekli, da so: denimo ob nedavnem obisku v Washingtonu je bila tam prisotna Ursula von der Leyen kot predstavnica evropske komisije. Ne glede na to, kaj si kdo misli o njej ali o njeni komisiji, mislim, da je pošteno reči, da ti minilateralni formati trenutno dejansko vključujejo evropske institucije.

EU je odločno na strani Ukrajine, do izraelskih dejanj v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu pa je še vedno veliko bolj previdna – mestoma celo naklonjena. V očeh mnogih je Evropa izrazito selektivna pri obrambi mednarodnega prava. Kako resno to škodi njenemu ugledu in zavzemanju za mednarodni liberalni red v vse bolj multipolarnem svetu?

Primerjava med Ukrajino in Gazo je z vidika evropskega stališča pogubna. Razkrila je EU v najslabši luči – v smislu hinavščine in dvojnih meril. To je še dodatno – eksponentno – potrdilo predsodke in poglede, ki jih ima večina globalnega juga do Evropske unije. Resno je omajalo tudi verodostojnost EU glede Ukrajine. Takšen pristop je bil uničujoč ne le v smislu evropskih vrednot, temveč tudi evropskih interesov.

V primeru Gaze so številne evropske vlade doma omejile proteste v podporo Palestini in izražanje nestrinjanja s politiko Izraela. Kaj to pomeni za zavezanost EU temeljnim svoboščinam doma?

Kot nakazuje vaše vprašanje, to ni bila težava zgolj v zunanji politiki in v tem, kako je EU dojeta navzven. Gre tudi za resen notranji problem, saj dodatno spodkopava liberalno demokracijo v Evropi.

Skrajno desna italijanska premierka Giorgia Meloni se je na mednarodnem prizorišču uveljavila kot močen glas v podporo Ukrajini in se predstavlja kot zanesljiva partnerica Washingtona in Bruslja. V kakšni meri po vašem uporablja zunanjo politiko za odvračanje pozornosti od iliberalnih teženj doma, kot so napadi na medijsko svobodo, sodstvo, šikaniranje nevladnikov, če omenimo samo nekatere?

Vaše vprašanje o Giorgii Meloni se mi zdi zelo velikodušno. Ne vidim je kot močen glas v podporo Ukrajini, temveč kot nekoga, ki je zelo blizu Donaldu Trumpu. Na srečo to ne pomeni, da je Ukrajino zapustila, toda njena podpora je precej plitva in pogojna. Dober primer je italijanska zavrnitev sodelovanja v silah za zagotavljanje varnosti v Ukrajini, če bi se sploh zgodilo premirje. Glavni razlog, da je Giorgia Meloni še vedno vključena v te procese, ni v njeni konstruktivni vlogi, temveč v tem, da drugi evropski voditelji nočejo, da bi Italija pristala v istem taboru kot Viktor Orbán. V tem smislu je italijanska vloga bolj posledica negativne logike kot pozitivne.

Italijanska premierka Giorgia Meloni. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Bi rekli, da premierkina aktivnost na mednarodnem prizorišču krepi njeno sposobnost konsolidacije moči doma, in če da, kakšna tveganja to prinaša za italijansko demokracijo na dolgi rok?

Njena zunanjepolitična drža doma nima večje teže. Stališče Giorgie Meloni do Ukrajine v Italiji ni posebej priljubljeno, saj je ruska propaganda močno prežela javno razpravo. Njena vztrajna podpora Ukrajini – četudi, kot sem dejala, ne posebej izrazita – ji domače moči ne krepi. Naraščajoči iliberalni trendi v Italiji pod njeno vlado namreč napredujejo ne glede na to, kaj počne na zunanjepolitičnem področju.

Italija pod vodstvom Giorgie Meloni je zavzela eno od najmilejših in najbolj previdnih stališč v Evropi do Izraela. Kako si to razlagate? Gre predvsem za strateško usklajenost s Trumpom, za ideološko bližino s premierom Benjaminom Netanjahujem, za zgodovinske razloge ali za notranje politične dejavnike?

To je del širšega trenda, ki ga vidimo tudi drugod, kjer so se skrajno desna gibanja – denimo Viktor Orbán – močno približala Netanjahujevemu Izraelu. Razlog je v tem, da si delijo podobne vrednote: iliberalen, avtoritaren in islamofoben pogled na svet.

