Ameriški državni sekretar Marco Rubio je po današnjem srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v New Yorku dejal, da so ruskega predsednika Vladimirja Putina povabili na vrh skupine držav G20, ki bo decembra v Miamiju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rubio in Lavrov sta se pogovarjala za zaprtimi vrati ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine ZN. Ameriško zunanje ministrstvo je po srečanju sporočilo le, da sta govorila o vojni v Ukrajini ter bilateralnih odnosih med ZDA in Rusijo. Pozneje pa je Rubio, v času izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini na pobudo Francije povedal, da se je za reševanje problemov treba srečati z ljudmi, s katerimi se ne strinjaš, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zato smo predsednika Putina povabili na G20. Menimo, da je to zanj priložnost za sodelovanje s predsednikom Donaldom Trumpom in drugimi svetovnimi voditelji,« je dejal. Putina kot po navadi ni na zasedanju Generalne skupščine ZN, njegovo državo pa že leta zastopa Lavrov, ki je bil pred desetletji veleposlanik pri ZN. Rubio je tudi dejal, da ZDA pritiskajo na Rusijo in Ukrajino, naj prenehata napadati energetsko infrastrukturo.

»Menim, da sta obe strani izrazili zanimanje za premirje, omejeno na področje energetike. Tudi to ne bo enostavno, a je nekaj, za kar sta obe strani izrazili zanimanje. Seveda to ne rešuje vojne, a bi lahko ublažilo del pritiska,« je dejal. »Vsi si želimo, da se ta vojna konča, in vojna se ne bo končala na bojišču, ampak mislim, da se vsi strinjamo, s sporazumom, doseženim s pogajanji,« je dodal.

Ameriška vojna z Iranom je povzročila rast svetovnih cen nafte in plina, predsednik ZDA Donald Trump pa za višje cene, ki so zmanjšale možnosti republikancev za ohranitev kongresne večine po novembrskih volitvah, vse bolj obtožuje ukrajinske napade na rusko energetsko infrastrukturo in obratno.