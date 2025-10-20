ZDA so Republiko Srbsko postavile nazaj na evropsko pot

V nadaljevanju preberite:

Parlament bosanskohercegovske entitete Republika Srbska (RS) je konec tedna po nujnem postopku in kolikor je bilo mogoče potiho razveljavil decembra lani sprejete zakone, s katerimi si je zdaj že nekdanji predsednik RS Milorad Dodik prislužil zaporno kazen in izločitev iz političnega življenja. To in imenovanje Ane Trišić Babić za začasno predsednico entitete kritiki razumejo kot kapitulacijo oblasti v RS pod ameriškimi pogoji in nepovratno utirjenje tamkajšnje politike nazaj na evropsko pot.

V soboto so poslanci na nujni seji narodne skupščine RS izglasovali zakon o razveljavitvi decembra lani sprejetih zakonov o nepremičnem premoženju, ki je namenjeno delovanju javne oblasti, zakona o nespoštovanju odločitev ustavnega sodišča BiH na območju RS, entitetskega volilnega zakona, zakona o prepovedi delovanja neustavnih institucij BiH, dopolnitev kazenskega zakonika RS in zakona o visokem sodnem in tožilskem svetu RS.