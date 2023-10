ZDA so Ukrajini izročile 1,1 milijona zaseženih iranskih nabojev

ZDA so Ukrajini izročile približno 1,1 milijona zaseženih iranskih nabojev, je v sredo sporočila ameriška vojska. Strelivo so decembra lani zasegli z ladje, ki je bila na poti v Jemen, ukrajinski vojski pa so jih predali v ponedeljek, so še pojasnili na osrednjem poveljstvu ameriške vojske (Centcom).

Strelivo je glede na navedbe ZDA iranska revolucionarna garda (IRGC) želela dostaviti hutijskim upornikom v Jemnu. Ameriška mornarica ga je zasegla 9. decembra lani. Lastništvo so si ZDA pridobile prek t. i. civilne zaplembe, po kateri je mogoče zaseči blago, če je njegov lastnik udeležen v kriminalni dejavnosti.

Iran v državljanski vojni v Jemnu podpira hutijske upornike, a dobavo orožja skupini prepoveduje resolucija Varnostnega sveta ZN iz leta 2015.

S prenosom streliva, ki ga je Ukrajina prejela v ponedeljek, je ameriška vlada z dejanji proti enemu avtoritarnemu režimu neposredno podprla boj Ukrajine proti drugemu avtoritarnemu režimu, je dogajanje komentiralo ameriško pravosodno ministrstvo.

Ukrajini bodo pomagali v boju za svobodo

Kot so dodali, bodo uporabili vsako razpoložljivo pravno pooblastilo, da še naprej pomagajo Ukrajini v njenem boju za svobodo, demokracijo in vladavino prava.

ZDA so najpomembnejša zaveznica Ukrajine v boju proti ruski agresiji in so ji v zadnjih 19 mesecih namenile že 43 milijard dolarjev pomoči. Vendar pa se je ta neomajna podpora v zadnjem času znašla pod vprašajem zaradi nasprotovanja v vrstah republikancev.

Kongres v Washingtonu je tako denimo v soboto sprejel začasni proračun oz. zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade, ki pa ne vključuje nadaljnje pomoči Ukrajini v višini šest milijard dolarjev.

Glede na navedbe Pentagona ima vlada še vedno pooblastila, da iz ameriških zalog Ukrajini nameni za 5,4 milijarde opreme, obenem pa le še 1,6 milijarde dolarjev sredstev, s katerimi lahko nadomestijo poslano orožje, poročajo tuje tiskovne agencije.