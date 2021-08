ZDA svarijo pred novim terorističnim napadom

Pentagon je danes posvaril pred možnostjo novih napadov na letališču v Kabulu le nekaj ur pred rokom za umik tujih sil. Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva John Kirby je poudaril, da je grožnja še vedno zelo realna in v nekaterih primerih specifična, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Tok groženj je še vedno realen, še vedno aktiven in v veliko primerih je še vedno specifičen,« je dejal Kirby.



ZDA imajo na voljo še zadnje ure, preden se v torek izteče rok za umik ameriških sil iz Afganistana. Potem ko so talibani prevzeli nadzor nad državo, je na tisoče ljudi že zbežalo iz države. Ne evakuacijskih letih so doslej skupno prepeljali več kot 122.000 ljudi. ZDA pa sedaj skušajo iz države spraviti še predvsem svoje vojake in diplomate.



Največjo grožnjo v Afganistanu trenutno predstavlja skrajna skupina Islamska država (IS), ki je prevzela odgovornost za smrtonosni napad prejšnji teden, ko je umrlo več kot 100 ljudi. Danes pa je IS po lastnih navedbah proti letališču izstrelila šest raket. Talibani so sicer sporočili, da je napad prestregel obrambni sistem na letališču. Raketni napad je potrdila tudi Bela hiša, ki je zagotovila, da še naprej vzletavajo z letališča.



Medtem pa ZDA preverjajo tudi možnost civilnih žrtev v nedeljo, ko so izvedle zračni napad z dronom na domnevne člane IS. Poročil o mrtvem civilistu ne morejo namreč niti potrditi niti zanikati, je dejal Kirby. Okoliščine še preiskujejo, je dodal.



V vozilu z domnevnim napadalcem je bilo namreč veliko eksploziva, zato bi lahko bile še druge žrtve. Televizija CNN in drugi mediji so poročali, da je v sestrelitvi vozila umrlo najmanj deset civilistov, med njimi otroci.

