ZDA trdijo, da je dogovor o premirju v Gazi »mogoče doseči«

ZDA so včeraj sporočile, da bi lahko pogovori o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev v Gazi prinesli dogovor med Hamasom in Izraelom kljub poročanju, da so pogajanja v slepi ulici. »Še naprej verjamemo, da ovire niso nepremostljive in da je dogovor mogoče doseči, zato si bomo prizadevali zanj,« je v Washingtonu dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller.

Hamas se je zavezal, da bo nadaljeval pogovore v Kairu, vendar so predstavniki palestinske militantne skupine dejali, da mora biti prekinitev ognja vzpostavljena, preden bodo talci osvobojeni, da morajo izraelske sile zapustiti Gazo in da se morajo vsi prebivalci Gaze vrniti na domove, s katerih so morali pobegniti.

Izrael želi seznam talcev

Vir je tiskovni agenciji Reuters povedal, da se Izrael izogiba pogovorom v Kairu, ker Hamas ni hotel predložiti seznama talcev, ki so še živi. Hamas pravi, da je to nemogoče brez prekinitve ognja, saj so talci razpršeni po vojnem območju.

Medtem Guardian poroča, da so ZDA od začetka vojne v Gazi prodale več kot sto kosov orožja Izraelu, vključno s tisoč bombami.

Izrael je danes sporočil, da nadaljuje napade v Han Junisu in osrednjem delu Gaze. Trdi, da so v zadnjih 24 urah locirali »obrat za proizvodnjo orožja, eksplozivnih naprav in vojaške opreme« ter »razbili poveljniške centre, ki jih uporabljajo teroristične organizacije na območju Gaze«. V opisu svojih operacij izraelske obrambne sile trdijo, da so ubile najmanj 17 borcev, a te trditve, kot opozarja Guardian, niso bile neodvisno preverjene.