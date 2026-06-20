ZDA ukinjajo financiranje boja proti HIV v Južni Afriki

Ameriška vlada bo postopno ustavila financiranje programov za preprečevanje širjenja virusa HIV in aidsa v Južni Afriki, kjer z virusom živi več kot osem milijonov ljudi, največ na svetu.

Ameriško zunanje ministrstvo je odločitev povezalo z domnevnim pomanjkanjem napredka Južne Afrike pri izpolnjevanju zahtev administracije predsednika Donalda Trumpa. Med razlogi so navedli tudi očitke o diskriminaciji belske manjšine Afrikanerjev, ki jih južnoafriška vlada odločno zavrača.

Do letos so ZDA prek programa Pepfar (President's Emergency Plan for AIDS Relief) južnoafriškim programom za boj proti HIV namenjale približno 400 milijonov dolarjev letno. To je predstavljalo približno petino vseh sredstev, namenjenih obvladovanju bolezni v državi.

Ameriški uradniki so napovedali »postopno zmanjševanje« financiranja. Kot so pojasnili, želijo spodbuditi večjo samostojnost Južne Afrike in zmanjšati odvisnost od ameriške pomoči. »Južna Afrika je država s srednjim dohodkom in je več kot sposobna financirati lastne zdravstvene programe,« so po poročanju BBC sporočili iz State Departmenta

Odnosi med državama so se po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo občutno poslabšali. Trump je Južno Afriko večkrat obtožil diskriminacije belskih kmetov in celo neutemeljeno trdil, da v državi poteka »genocid nad belci«. Te trditve so mednarodni opazovalci in strokovnjaki večkrat zavrnili kot neutemeljene.

Napetosti so dodatno zaostrili južnoafriška tožba proti Izraelu na Meddržavnem sodišču v Haagu ter tesnejši odnosi Pretorie z Iranom. Bela hiša je zato že prej napovedala omejevanje pomoči Južni Afriki.

Južnoafriško ministrstvo za zdravje je sporočilo, da o najnovejši odločitvi uradno še ni bilo obveščeno, vendar da država že dlje časa pripravlja načrt za večjo finančno neodvisnost zdravstvenega sistema. Ob tem so poudarili, da je financiranje protiretrovirusnih zdravil, ki rešujejo življenja bolnikov s HIV, že zdaj v veliki meri zagotovljeno iz domačih javnih sredstev.

Po podatkih oblasti bo ukinitev ameriške pomoči predvsem prizadela programe preventive, testiranja in podpornih zdravstvenih storitev, medtem ko naj bi zdravljenje okuženih za zdaj ostalo zagotovljeno.