ZDA zanikajo, da bi bil ukrajinski mirovni osnutek oblikovan po ruskih željah

V ameriški administraciji predsednika Donalda Trumpa so v soboto poudarili, da je nov, v začetku tedna predstavljen 28-točkovni predlog za ustavitev vojne v Ukrajini rezultat dela ZDA in ne, kot trdijo trije senatorji, seznam zahtev Moskve.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott je za francosko tiskovno agencijo AFP izjavil, da so navedbe senatorjev napačne. Po njihovem zatrjevanju naj bi državni sekretar Marco Rubio povedal, da dokument ne predstavlja uradnega stališča Washingtona, temveč zgolj izhodišče za razpravo, ki odraža ruske želje.

Republikanski senator Mike Rounds je pojasnil, da je Rubio popoldne poklical senatorje in razjasnil, da gre za predlog, posredovan enemu od ameriških predstavnikov, ne pa za uradni ameriški načrt. Podobno sta izjavila še neodvisni senator Angus King in demokratka Jeanne Shaheen.

Rubio in Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff naj bi se danes v Ženevi srečala z ukrajinskimi ter evropskimi sogovorniki, ki so izrazili pomisleke glede 28-točkovnega dokumenta, usmerjenega k končanju skoraj štiriletnega konflikta.

Po medijskih navedbah predlog vključuje prepustitev Krima ter delov Donecka in Luganska Rusiji, občutno zmanjšanje ukrajinskih oboroženih sil in zavezo, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.

Dokument je treba izboljšati

V Južni Afriki so ob robu vrha G20 voditelji več evropskih držav – med njimi Nemčije, Francije in Združenega kraljestva – skupaj s predstavniki EU, Kanade in Japonske opozorili, da je ameriški dokument treba izboljšati.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek poudaril, da Ukrajine ne bo izdal ter da bo predstavil lastne predloge. Dodal je, da se država sooča z izbiro med izgubo dostojanstva in izgubo ključnega partnerja.

Čeprav je Trump Zelenskemu prvotno postavil rok do četrtka, da se opredeli do načrta, je v soboto poudaril, da to ni njegova končna ponudba in da si želi predvsem končanja spopadov.