ZDA ponudile 15-letna varnostna jamstva, Zelenski želi vsaj 30-letna

ZDA so Ukrajini ponudile trdna varnostna jamstva za obdobje 15 let, a Kijev si želi daljšega obdobja, je danes, dan po pogovorih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Že v prihodnjih dneh si želi srečanja ameriških, evropskih in ukrajinskih predstavnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko nekatera vprašanja ostajajo odprta, naj bi se strani glede na navedbe obeh voditeljev o jamstvih, ki bi preprečevala morebitno vnovično agresijo Rusije, v pretežni meri dogovorili.

»Resnično si želim, da bi trajala dlje. Povedal sem mu, da si želimo razmisleka o možnosti 30, 40, 50 let,« je dejal ukrajinski predsednik. Njegov ameriški kolega naj bi mu zagotovil, da bo o tem razmislil.

Brez varnostnih jamstev, vojne ni mogoče dojemati kot resnično končane. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Predsednika sta ob tem za prihodnje tedne, že naslednjega, napovedala nova srečanja obeh strani. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je danes za začetek januarja napovedal srečanje zaveznic Ukrajine, zbranih v t. i. koaliciji voljnih, v Parizu. Tema naj bi bila med drugim prav varnostna jamstva, pri čemer naj bi po besedah Macrona dokončno opredelili konkretne prispevke vsake države.

Še pred tem si Zelenski v okviru pogajanj o besedilu mirovnega načrta želi sestanka evropskih in ameriških predstavnikov, ki bi se po njegovih besedah lahko odvil že v prihodnjih dneh.

Ko se bo vojna enkrat končala in bo Ukrajina od Zahoda tudi prejela varnostna zagotovila, bo Ukrajina tudi odpravila vojno stanje, je danes še napovedal Zelenski.