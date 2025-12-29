ZDA ponudile 15-letna varnostna jamstva, Zelenski želi vsaj 30-letna

Neomejen dostop | že od 14,99€
ZDA so Ukrajini ponudile trdna varnostna jamstva za obdobje 15 let, a Kijev si želi daljšega obdobja, je danes, dan po pogovorih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Že v prihodnjih dneh si želi srečanja ameriških, evropskih in ukrajinskih predstavnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Medtem ko nekatera vprašanja ostajajo odprta, naj bi se strani glede na navedbe obeh voditeljev o jamstvih, ki bi preprečevala morebitno vnovično agresijo Rusije, v pretežni meri dogovorili.
»Resnično si želim, da bi trajala dlje. Povedal sem mu, da si želimo razmisleka o možnosti 30, 40, 50 let,« je dejal ukrajinski predsednik. Njegov ameriški kolega naj bi mu zagotovil, da bo o tem razmislil.
Predsednika sta ob tem za prihodnje tedne, že naslednjega, napovedala nova srečanja obeh strani. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je danes za začetek januarja napovedal srečanje zaveznic Ukrajine, zbranih v t. i. koaliciji voljnih, v Parizu. Tema naj bi bila med drugim prav varnostna jamstva, pri čemer naj bi po besedah Macrona dokončno opredelili konkretne prispevke vsake države.
Še pred tem si Zelenski v okviru pogajanj o besedilu mirovnega načrta želi sestanka evropskih in ameriških predstavnikov, ki bi se po njegovih besedah lahko odvil že v prihodnjih dneh.
Ko se bo vojna enkrat končala in bo Ukrajina od Zahoda tudi prejela varnostna zagotovila, bo Ukrajina tudi odpravila vojno stanje, je danes še napovedal Zelenski.
