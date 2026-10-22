ZDA umikajo umikajo osebje z veleposlaništva v Savdski Arabiji

Ameriška vlada je včeraj ukazala odhod nenujnega osebja ameriškega veleposlaništva v Savdski Arabiji. Razlog za umik so napadi jemenskih hutijevcev, ki jih podpira Iran, na civilna letališča in drugo kritično infrastrukturo, poročajo tudi mediji. »Varnost osebja ministrstva in njihovih družin ostaja naša najvišja prioriteta,« je pojasnil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Tommy Pigott. V včerajšnjih napadih v Savski Arabiji sta umrla dva človeka, še dva sta bila ranjena.

Napad z brezpilotnikom je bil usmerjen na naftno polje Šajbah na vzhodu Savdske Arabije ob meji z Združenimi arabskimi emirati. Savdska zračna obramba je dron prestregla, padajoči ostanki pa so po navedbah savdskega ministrstva za energetiko povzročili smrt filipinskega in nepalskega državljana ter poškodovali še dve osebi, je povzel STA. Ministrstvo ni navedlo, kdo je izstrelil brezpilotnika. Savdska koalicija, ki se v Jemnu bori proti hutijevcem, je pred tem sporočila, da je prestregla šest brezpilotnih letalnikov.

Umiki tudi iz drugih veleposlaništev?

Ameriško zunanje ministrstvo je glede ukaza o evakuaciji pojasnilo, da odredba velja za nenujno osebje veleposlaništva in njihove družinske člane. Diplomatski vir pa je za francosko tiskovno agencijo AFP pred tem povedal, da so družinam zaposlenih na ameriških veleposlaništvih odredili odhod tudi iz Združenih arabskih emiratov, Jordanije, Katarja in Bahrajna, države, ki so bile tarče iranskih napadov v okviru vojne na Bližnjem vzhodu.

Vendar je Pigott poročila o nadaljnjih umikih zavrnil kot netočna in poudaril, da se je odredba State Departmenta nanašala le na odhod osebja in njihovih družin iz Savdske Arabije.

Tudi drugi obiskovalci Savdske Arabije se zaradi napadov umikajo iz države. FOTO: Mahmud Hams/AFP

Hutijevci, ki jih podpira Iran, so v zadnjih tednih okrepili napade na Savdsko Arabijo, med drugim na letališča in naftno infrastrukturo. Štiriletno premirje v državljanski vojni v Jemnu je propadlo junija, konflikt pa traja od leta 2014. Savdska Arabija od leta 2015 podpira mednarodno priznano jemensko vlado in vodi vojaško koalicijo proti hutijevcem.

ZDA so že pred začetkom vojne proti Iranu odredile odhod nenujnega osebja iz zalivskih držav, podoben ukrep pa so sprejele tudi julija, preden je ameriški predsednik Donald Trump odpovedal nov val napadov.

Iranski državni mediji so medtem sinoči poročali o več eksplozijah v južni iranski provinci Hormozgan ob Hormuški ožini. Iranska tiskovna agencija IRNA je navedla, da je bilo eksplozije slišati na območju Karban v okrožju Sirik, vendar lokalni viri sprva niso pojasnili njihovega vzroka.