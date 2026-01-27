ZDA uradno niso več del pariškega sporazuma

Združene države Amerike od torka naprej uradno niso več del pariškega sporazuma, ki države zavezuje k omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Predsednik ZDA Donald Trump je izvršni ukaz o umiku ZDA iz podnebnega dogovora podpisal prejšnji teden. Enako je storil že v prvem mandatu, a je nekdanji predsednik Joe Biden k sporazumu leta 2021 znova pristopil.

ZDA so se v zadnjem letu večinoma že umaknile od podnebne diplomacije, med drugim so novembra lani izpustile podnebno konferenco ZN COP30 v brazilskem Belemu, spominja nemška tiskovna agencija DPA.

ZDA z izstopom iz pariškega sporazuma niso več zavezane dogovoru glede omejevanja globalnega segrevanja. Poleg tega ameriški umik pušča znatno vrzel v financiranju, vključno s podporo za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, kar je še posebej pomembno za revnejše države.

ZDA so sicer drugi največji onesnaževalec s toplogrednimi plini na svetu, takoj za Kitajsko, kar pomeni, da bo imela odločitev daljnosežne posledice za podnebje, izpostavlja DPA.

Združeni narodi na podlagi trenutnih globalnih podnebnih politik ocenjujejo, da se bo svet do konca stoletja segrel za 2,8 stopinje nad predindustrijsko ravnjo.

Trump je umik ZDA iz pariškega sporazuma napovedoval že med svojo predsedniško kampanjo, izvršni ukaz o tem pa podpisal v okviru prvega svežnja podpisanih izvršnih ukazov po opravljeni inavguraciji. To je storil le nekaj tednov po tem, ko so znanstveniki leto 2024 razglasili za najtoplejše v zgodovini meritev, v katerem je povprečna globalna temperatura ozračja prvič za več kot 1,5 stopinje Celzija presegla predindustrijsko raven.