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    Svet

    ZDA spet udarile s carinami, uvedle so jih za večino uvoza iz 60 držav

    Carine v višini od deset do 12,5 odstotka veljajo za večino blaga, med izjemami so nafta, plin in izdelki, ki jih ZDA ne morejo dobiti doma.
    Višje carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta, poročajo tuje tiskovne agencije. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    Galerija
    Višje carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta, poročajo tuje tiskovne agencije. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    R. I.
    24. 7. 2026 | 07:25
    24. 7. 2026 | 08:44
    5:31
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    ZDA so uvedle nove carine za 60 trgovinskih partneric, ki predstavljajo 99,4 odstotka ameriškega uvoza, ker naj te ne bi ustrezno preprečevale uvoza izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom, poroča BBC.

    Carine v višini od deset do 12,5 odstotka veljajo za ključne gospodarske partnerice, med njimi Združeno kraljestvo, Kitajsko, Evropsko unijo, Kanado, Japonsko in Indijo. Veljati so začele danes, ko se je iztekla začasna desetodstotna carina na tuje blago, uvedena v začetku letošnjega leta.

    Ukrep pomeni novo zaostrovanje trgovinske politike predsednika Donalda Trumpa, potem ko je ameriško vrhovno sodišče v začetku letošnjega leta odločilo, da so bile številne carine, uvedene na podlagi izrednih pooblastil, nezakonite.

    Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer se je pri uvedbi novih carin skliceval na 301. člen zakona o trgovini iz leta 1974, ki ZDA omogoča ukrepanje proti praksam, ki obremenjujejo ali omejujejo ameriško trgovino. »Današnji ukrep bo začel odpravljati prakso, ki pomeni tako kršitev človekovih pravic kot izkrivljanje trgovine, ter izboljšal blaginjo delavcev po vsem svetu,« je dejal Greer.

    CNN ob tem poroča, da so iz novih carin izvzeti nekateri izdelki, med njimi nafta, plin in blago, ki ga ni mogoče dobiti iz ameriške domače proizvodnje.

    Trump je v ponedeljek uvedel tudi dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Trump je v ponedeljek uvedel tudi dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Nižja stopnja za države, ki so sprejele prepoved

    Trumpova administracija je prepoved uvoza izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom, določila kot pomemben del vzajemnih trgovinskih sporazumov. Doslej naj bi se k njenemu sprejetju zavezalo deset trgovinskih partneric.

    Za države, ki so sprejele in učinkovito izvajajo takšno prepoved, velja desetodstotna carina, za preostale pa 12,5-odstotna.

    Strokovnjakinja za trgovinsko politiko Deborah Elms iz fundacije Hinrich ocenjuje, da nove dajatve kažejo odločenost Trumpove administracije, da nadaljuje carinsko politiko. Po njenem mnenju bodo prizadete države težko dokazale, da imajo zadostne mehanizme za preprečevanje prisilnega dela.

    Strokovnjakinja za gospodarsko varnost Wendy Cutler opozarja, da bodo carine verjetno povečale stroške podjetij in potrošnikov, čeprav bi njihov vpliv lahko omilile izjeme za nekatere izdelke. Trgovinske partnerice bi se lahko odzvale tudi z zmanjševanjem odvisnosti od ameriškega trga.

    Po poročanju CNN večina Američanov posledic novih carin verjetno ne bo takoj občutila v obliki višjih cen, saj nove stopnje večinoma ohranjajo dajatve, ki so jih uvozniki že plačevali. To pa bi se lahko spremenilo v prihodnjih tednih in mesecih.

    CNN še navaja, da trgovinski strokovnjaki carine na podlagi 301. člena ocenjujejo kot pravno trdnejše od ukrepov, sprejetih na podlagi izrednih predsedniških pooblastil. Takšne carine so v preteklosti prestale sodne presoje in lahko veljajo brez časovne omejitve.

    FOTO: Carlos Barria/CB
    FOTO: Carlos Barria/CB

    Države ukrep označujejo za neupravičen

    V EU so že pred dnevi sporočili, da so carine, zasnovane na podlagi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu, neupravičene, poroča STA.

    Brazilija je 12,5-odstotno carino označila za »samovoljno« in »neupravičeno«. Washingtonu je očitala, da vprašanje delavskih pravic uporablja za utemeljevanje protekcionistične trgovinske politike, ter napovedala ukrepe na podlagi zakona o vzajemnosti.

    ZDA so pred tem že uvedle ločeno 25-odstotno carino na pohištvo, stroje, sladkor in druge izdelke iz Brazilije, ob izjemah za nekatere proizvode, med njimi govedino in kavo.

    Mehiški minister za gospodarstvo je po poročanju CNN dejal, da država zaradi novega ukrepa ne pričakuje spremembe dejanske carinske stopnje, ki jo trenutno plačuje.

    Japonska vlada je nove carine obžalovala in poudarila, da njena trgovina poteka v skladu z mednarodnimi pravili. Avstralski minister za trgovino Don Farrell jih je označil za »povsem neupravičene« ter napovedal nadaljnja prizadevanja za odpravo ameriških dajatev na avstralsko blago.

    Kitajska je zavrnila obtožbe o prisilnem delu in nasprotovala enostranskim carinam. Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning je dejala, da ZDA to vprašanje uporabljajo za politično manipulacijo. Več mednarodnih organizacij za človekove pravice medtem opozarja na uporabo prisilnega dela, zlasti med muslimanskimi etničnimi manjšinami v Xinjiangu.

    Trumpova administracija preiskuje še več velikih trgovinskih partneric, med njimi Kitajsko, Mehiko in Evropsko unijo, zaradi domnevnega prispevanja k presežnim svetovnim proizvodnim zmogljivostim, še poroča CNN.

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