ZDA v novi varnostni strategiji o Evropi: Grozi ji civilizacijsko izginotje

V novi nacionalno-varnostni strategiji Združenih držav, ki jo je novembra podpisal predsednik Donald Trump, je Evropa prikazana kot ključen, a globoko oslabljen partner. Dokument poudarja, da ima celina »težave, ki so veliko resnejše od prenizke vojaške porabe in gospodarske stagnacije«.

Med najresnejšimi izzivi izpostavlja skoraj prepolovljen delež Evrope v svetovnem gospodarstvu, ki se je po podatkih strategije znižal s 25 odstotkov leta 1990 na 14 odstotkov danes. Za to stanje Washington krivi »nacionalne in transnacionalne regulacije, ki spodkopavajo ustvarjalnost in delavnost«.

Še ostrejše pa je opozorilo o političnem in družbenem razkroju celine. Strategija navaja, da Evropi grozi »resna možnost civilizacijskega izginotja«, ki se kaže v migracijskih politikah, »ki preoblikujejo celino in povzročajo konflikte«, v »cenzuri svobode govora in zatiranju politične opozicije«, v strmo padajoči rodnosti ter v izgubi nacionalnih identitet in samozavesti. Če se ti trendi nadaljujejo, bo po oceni Washingtona Evropa »v 20 letih ali manj neprepoznavna«, številne države pa ne bodo več zmogle vzdrževati zmogljivih gospodarstev in obrambe, potrebne za zanesljivo zavezništvo.

FOTO: Afp

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes poudarila, da so ZDA še vedno največja zaveznica Evrope. »Seveda je veliko kritike, vendar menim, da je nekaj od tega tudi res,« je dejala Kallas na forumu v katarski Dohi v odzivu na novo ameriško strategijo nacionalne varnosti, ki je kritična do Evrope. »ZDA so še vedno naša največja zaveznica ... Mislim, da se nismo vedno strinjali o različnih temah, vendar menim, da splošno načelo še vedno velja. Smo največji zavezniki in moramo držati skupaj,« je poudarila Kallas po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Kallas je danes dejala, da je Evropa podcenjevala svojo moč, denimo v odnosih z Rusijo. »Morali bi biti bolj samozavestni,« je poudarila. STA

Posebej kritičen je dokument do odnosa Evrope do Rusije. Čeprav imajo evropske države »po skoraj vseh merilih trdoživno prednost pred Rusijo, razen na področju jedrskega orožja«, se po mnenju avtorjev strategije do Moskve vedejo brez samozavesti. ZDA kot svoj osrednji interes navajajo »hitro pogajalsko prekinitev spopadov v Ukrajini«, kar naj bi stabiliziralo evropska gospodarstva, zmanjšalo tveganje širšega konflikta in obnovilo strateško stabilnost na celini.

Trumpova administracija v dokumentu trdi tudi, da je vojna v Ukrajini povečala evropske, zlasti nemške gospodarske odvisnosti od zunanjih akterjev. Kot primer navaja, da nemške kemijske družbe gradijo obsežne obrate na Kitajskem, pri čemer uporabljajo ruski plin, »ki ga doma ne morejo dobiti«. Ob tem strategija ostro kritizira evropske politične voditelje, ki po oceni Washingtona delujejo v »manjšinskih in nestabilnih konfiguracijah, ki pogosto teptajo temeljna demokratična načela, da bi zatrle opozicijo«. Zaradi tega naj bi bile ključne države EU ujete v političnem krču in nezmožne izpeljati nujne reforme.

FOTO: Jure Eržen/delo

Kljub ostri retoriki dokument poudarja, da ZDA Evrope ne nameravajo odpisati. Celina ostaja strateško in kulturno nepogrešljiv partner. »Transatlantska trgovina je eden od stebrov svetovnega gospodarstva, Evropa pa dom vrhunskih tehnologij, znanosti in kulture,« piše v dokumentu. Ameriška diplomacija naj bi zato podpirala »pravo demokracijo, svobodo izražanja in ponosno praznovanje evropskih nacionalnih identitet«. Posebej optimistično je besedilo glede »naraščajočega vpliva domoljubnih evropskih strank«, ki naj bi po oceni Washingtona krepile politično vitalnost celine.

Strategija navaja tudi dolgoročno skrb, da bi lahko nekatere članice Nata v prihodnjih desetletjih postale večinsko neevropske, kar bi po oceni avtorjev odprlo vprašanje, ali bodo še delile »strateški pogled ustanoviteljev zavezništva«. Ameriška politika do Evrope naj bi zato v prihodnjih letih temeljila na ponovni vzpostavitvi stabilnosti v Evropi in v odnosih z Rusijo, na spodbujanju celine, da prevzame glavno odgovornost za svojo obrambo, na odpiranju evropskih trgov ameriškemu gospodarstvu ter na krepitvi Srednje, Vzhodne in Južne Evrope z gospodarskimi, vojaškimi in kulturnimi povezavami. Dokument hkrati poudarja, da morajo ZDA in Evropa odločneje ukrepati proti kitajski industrijski prekomerni kapaciteti, tehnološkemu izsiljevanju in kibernetskemu vohunjenju ter da morajo preprečiti »percepcijo in realnost Nata kot večno širijoče se zveze«.