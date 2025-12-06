  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    ZDA v novi varnostni strategiji o Evropi: Grozi ji civilizacijsko izginotje

    Če se trendi nadaljujejo, bo po oceni Washingtona Evropa »v 20 letih ali manj neprepoznavna«.
    Posebej optimistično je besedilo glede »naraščajočega vpliva domoljubnih evropskih strank«, ki naj bi po oceni Washingtona krepile politično vitalnost celine. FOTO: Delov arhiv.
    Galerija
    Posebej optimistično je besedilo glede »naraščajočega vpliva domoljubnih evropskih strank«, ki naj bi po oceni Washingtona krepile politično vitalnost celine. FOTO: Delov arhiv.
    Pi. K.
    6. 12. 2025 | 11:58
    6. 12. 2025 | 12:33
    5:28
    A+A-

    V novi nacionalno-varnostni strategiji Združenih držav, ki jo je novembra podpisal predsednik Donald Trump, je Evropa prikazana kot ključen, a globoko oslabljen partner. Dokument poudarja, da ima celina »težave, ki so veliko resnejše od prenizke vojaške porabe in gospodarske stagnacije«.

    Med najresnejšimi izzivi izpostavlja skoraj prepolovljen delež Evrope v svetovnem gospodarstvu, ki se je po podatkih strategije znižal s 25 odstotkov leta 1990 na 14 odstotkov danes. Za to stanje Washington krivi »nacionalne in transnacionalne regulacije, ki spodkopavajo ustvarjalnost in delavnost«.

    image_alt
    »Mir«, ki spet stoji na (pre)moči Zahoda, bo držal do naslednje vojne

    Še ostrejše pa je opozorilo o političnem in družbenem razkroju celine. Strategija navaja, da Evropi grozi »resna možnost civilizacijskega izginotja«, ki se kaže v migracijskih politikah, »ki preoblikujejo celino in povzročajo konflikte«, v »cenzuri svobode govora in zatiranju politične opozicije«, v strmo padajoči rodnosti ter v izgubi nacionalnih identitet in samozavesti. Če se ti trendi nadaljujejo, bo po oceni Washingtona Evropa »v 20 letih ali manj neprepoznavna«, številne države pa ne bodo več zmogle vzdrževati zmogljivih gospodarstev in obrambe, potrebne za zanesljivo zavezništvo.

    FOTO: Afp
    FOTO: Afp

    Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes poudarila, da so ZDA še vedno največja zaveznica Evrope. »Seveda je veliko kritike, vendar menim, da je nekaj od tega tudi res,« je dejala Kallas na forumu v katarski Dohi v odzivu na novo ameriško strategijo nacionalne varnosti, ki je kritična do Evrope.

    »ZDA so še vedno naša največja zaveznica ... Mislim, da se nismo vedno strinjali o različnih temah, vendar menim, da splošno načelo še vedno velja. Smo največji zavezniki in moramo držati skupaj,« je poudarila Kallas po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

    Kallas je danes dejala, da je Evropa podcenjevala svojo moč, denimo v odnosih z Rusijo. »Morali bi biti bolj samozavestni,« je poudarila.

    STA

    Posebej kritičen je dokument do odnosa Evrope do Rusije. Čeprav imajo evropske države »po skoraj vseh merilih trdoživno prednost pred Rusijo, razen na področju jedrskega orožja«, se po mnenju avtorjev strategije do Moskve vedejo brez samozavesti. ZDA kot svoj osrednji interes navajajo »hitro pogajalsko prekinitev spopadov v Ukrajini«, kar naj bi stabiliziralo evropska gospodarstva, zmanjšalo tveganje širšega konflikta in obnovilo strateško stabilnost na celini.

    image_alt
    Bela hiša dvomi o gospodarski in vojaški zmožnosti Evrope

    Trumpova administracija v dokumentu trdi tudi, da je vojna v Ukrajini povečala evropske, zlasti nemške gospodarske odvisnosti od zunanjih akterjev. Kot primer navaja, da nemške kemijske družbe gradijo obsežne obrate na Kitajskem, pri čemer uporabljajo ruski plin, »ki ga doma ne morejo dobiti«. Ob tem strategija ostro kritizira evropske politične voditelje, ki po oceni Washingtona delujejo v »manjšinskih in nestabilnih konfiguracijah, ki pogosto teptajo temeljna demokratična načela, da bi zatrle opozicijo«. Zaradi tega naj bi bile ključne države EU ujete v političnem krču in nezmožne izpeljati nujne reforme.

    FOTO: Jure Eržen/delo
    FOTO: Jure Eržen/delo

    Kljub ostri retoriki dokument poudarja, da ZDA Evrope ne nameravajo odpisati. Celina ostaja strateško in kulturno nepogrešljiv partner. »Transatlantska trgovina je eden od stebrov svetovnega gospodarstva, Evropa pa dom vrhunskih tehnologij, znanosti in kulture,« piše v dokumentu. Ameriška diplomacija naj bi zato podpirala »pravo demokracijo, svobodo izražanja in ponosno praznovanje evropskih nacionalnih identitet«. Posebej optimistično je besedilo glede »naraščajočega vpliva domoljubnih evropskih strank«, ki naj bi po oceni Washingtona krepile politično vitalnost celine.

    Strategija navaja tudi dolgoročno skrb, da bi lahko nekatere članice Nata v prihodnjih desetletjih postale večinsko neevropske, kar bi po oceni avtorjev odprlo vprašanje, ali bodo še delile »strateški pogled ustanoviteljev zavezništva«. Ameriška politika do Evrope naj bi zato v prihodnjih letih temeljila na ponovni vzpostavitvi stabilnosti v Evropi in v odnosih z Rusijo, na spodbujanju celine, da prevzame glavno odgovornost za svojo obrambo, na odpiranju evropskih trgov ameriškemu gospodarstvu ter na krepitvi Srednje, Vzhodne in Južne Evrope z gospodarskimi, vojaškimi in kulturnimi povezavami. Dokument hkrati poudarja, da morajo ZDA in Evropa odločneje ukrepati proti kitajski industrijski prekomerni kapaciteti, tehnološkemu izsiljevanju in kibernetskemu vohunjenju ter da morajo preprečiti »percepcijo in realnost Nata kot večno širijoče se zveze«.

    Novice  |  Črna kronika
    Medžimurje

    Še en femicid: Ustrelil partnerko in ubil njeno sestro

    28-letnica, ki je bila tudi noseča, je kljub reanimaciji umrla, 29-letnica pa ima smrtno nevarne poškodbe in ostaja v bolnišnici.
    5. 12. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Vesela novica za Dončića, še drugič je postal očka

    Luka Dončić je za kratek čas zapustil LA Lakers in se vrnil v domovino, kjer je zaročenka Anamaria Goltes rodila njuno drugo hčerko, poroča portal 24ur.com.
    Nejc Grilc 4. 12. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Femicid

    Stefanie najprej zakopal na babičinem vrtu

    Nesrečno graško vplivnico Stefanie Pieper je po smrti njen bivši partner Patrik M. zakopal dvakrat v enem dnevu.
    Tomica Šuljić 5. 12. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nagrada za uspešnost

    Nekje več kot 10.000 evrov božičnice, drugod že zaznali kršitve

    Pri izplačilu božičnic in nagrad za uspešnost med podjetji velike razlike. Preverite, kje so najbolj radodarni.
    Maja Grgič 5. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAEvropaDonald TrumpNatogospodarstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Football ali soccer? Trump bi rešil dilemo in preimenoval ameriški ponos

    Ameriški predsednik rad izrazi mnenje tudi o stvareh, na katere nima neposrednega vpliva.
    6. 12. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dokument

    ZDA v novi varnostni strategiji o Evropi: Grozi ji civilizacijsko izginotje

    Če se trendi nadaljujejo, bo po oceni Washingtona Evropa »v 20 letih ali manj neprepoznavna«.
    6. 12. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Slovenski stolp želi še skalp angleških prvakov

    Nogometaši Leedsa želijo nadaljevati uspešen teden tudi danes, ko v derbiju nogometne sobote na Otoku gostijo Liverpool. Jaka Bijol je ujel pravo formo.
    6. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Evita Leskovšek

    Aids je bil lakmusov papir, koliko je družba pripravljena sprejeti manjšine

    Stigma do ljudi, ki živijo s hivom, je še vedno prisotna, pravi Evita Leskovšek.
    Lucijan Zalokar 6. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Kinorecenzija: Belo se pere na devetdeset

    Film se kljub srce parajoči zgodbi uspešno ogne pretirani melodrami, a prenos zgodbe na platno je vseeno prenatrpan.
    6. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Slovenski stolp želi še skalp angleških prvakov

    Nogometaši Leedsa želijo nadaljevati uspešen teden tudi danes, ko v derbiju nogometne sobote na Otoku gostijo Liverpool. Jaka Bijol je ujel pravo formo.
    6. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Evita Leskovšek

    Aids je bil lakmusov papir, koliko je družba pripravljena sprejeti manjšine

    Stigma do ljudi, ki živijo s hivom, je še vedno prisotna, pravi Evita Leskovšek.
    Lucijan Zalokar 6. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Kinorecenzija: Belo se pere na devetdeset

    Film se kljub srce parajoči zgodbi uspešno ogne pretirani melodrami, a prenos zgodbe na platno je vseeno prenatrpan.
    6. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo