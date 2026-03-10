ZDA v prvih dveh dneh vojne proti Iranu porabile ogromne vsote

Ameriška vojska je v prvih dveh dneh napadov na Iran, ki so se začeli 28. februarja, samo za strelivo porabila 5,6 milijarde dolarjev (dobrih 4,8 milijarde evrov), ob sklicevanju na doslej še neobjavljeno poročilo Pentagona kongresu poroča časnik Washington Post.

Večinoma naj bi šlo za stroške raketnih izstrelkov tomahawk, ki stanejo med 1,4 in 2,5 milijona dolarjev za kos, in raket za zračno obrambo. Donald Trump je v ponedeljek izjavil, da bo vojna le kratkotrajna ekskurzija, kar je pomirilo svetovne finančne trge, ni pa točno povedal, koliko časa bo še trajala.

Mark Cancian iz Centra za strateške in mednarodne študije je za Washington Post povedal, da je Pentagon začel seliti sisteme protiraketne obrambe iz Južne Koreje in širše indo-pacifiške regije na Bližnji vzhod.

ZDA so doslej zaradi »prijateljskega ognja« izgubile tri lovska letala F-15 nad Kuvajtom, kar računu dodaja okoli 300 milijonov dolarjev stroškov. Obrambni proračun ZDA sicer za letos znaša 838 milijard, vojska je lani s Trumpovim zakonom o davčnih olajšavah in proračunu dobila še dodatnih 150 milijard.

State Department je za vrnitve Američanov iz regije domov porabil 40 milijonov dolarjev. Po zakonu bi morali te stroške poravnati državljani sami, a se je državni sekretar Marco Rubio odločil, da temu tokrat ne bo tako.

Po anketi inštituta Quinnipiac, objavljeni danes, vojni proti Iranu nasprotuje 53 odstotkov, podpira pa jo 40 odstotkov Američanov. Okoli 50 odstotkov jih meni, da bodo zaradi nje manj varni, približno 30 odstotkov pa, da bodo bolj.