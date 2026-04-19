ZDA: V streljanju v Louisiani umrlo osem otrok

V nedeljo zjutraj je bilo v Shreveportu v Louisiani v ZDA streljanju ubitih osem otrok, poroča ameriški portal NBC, ki se sklicuje na policiste. Povod za nasilje naj bi bil družinski spor.

Policisti policijskega oddelka Shreveport so se odzvali na klic malo po šesti uri zjutraj po lokalnem času, po prijavah o družinskem sporu. Po besedah policijskega govorca Christopherja Bordelona je streljanje potekalo v večih hišah.

»Obstajajo trije različni kraji dogodka,« je navedel. Deset ljudi je bilo ustreljenih – osem smrtno – starih od enega do štirinajst let, je še povedal na novinarski konferenci.

Storilec si je po odhodu prisvojil avtomobil, nato pa so ga policisti začeli zasledovati in ga med zasledovanjem ustrelili ter ubili.

»Verjamemo, da je bil edina oseba, ki je na teh lokacijah streljala,« je še izjavil Bordelon. Policija ni delila nobenih podatkov o osumljencu, vendar je Bordelon povedal, da so bili nekateri od otrok v hišah »njegovi potomci«.

Preiskava še poteka. Shreveport leži na jugu ZDA blizu meje s Teksasom. Je tretje največje mesto v zvezni državi Louisiana po številu prebivalcev, za New Orleansom in Baton Rougeom.