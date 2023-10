Izraelska vojska širi kopenske operacije v Gazi

Spremljamo dogajanje v Palestini in Izraelu:

Ključni poudarki Z napadoma v Siriji in Egiptu se konflikt v regiji zaostruje.

Hamas naj bi v Moskvi dejal, da je 50 talcev umrlo med izraelskimi napadi na Gazo.

Število vseh ugrabljenih 7. oktobra je naraslo na 229.

Voditelji EU enotno pozvali k humanitarni prekinitvi ognja.

20.26 V Gazi prekinjene internetne in telefonske povezave

V Gazi, kjer potekajo intenzivni napadi izraelske vojske, so bile danes zvečer prekinjene vse internetne in telefonske povezave. Novinarji AFP, ki so tamkaj, so potrdili, da lahko komunicirajo le na omejenih območjih, kjer se lahko povežejo z izraelskimi telekomunikacijskimi operaterji.

Palestinski odbor Rdečega polmeseca je sporočil, da »motnja vpliva na delovanje številke za klic v sili 101 in otežuje prihod reševalnih vozil do poškodovanih« v napadih. V organizaciji so izrazili »globoko zaskrbljenost« glede zmožnosti svojih reševalcev za nadaljnje nudenje pomoči in glede varnosti svojega osebja. »Povsem smo izgubili stik s kirurško sobo v Gazi in vsemi našimi ekipami, ki delujejo tam,« so objavili na omrežju X.

19.58 Izraelska vojska bo nocoj razširila kopenske operacije v Gazi

Izraelska vojska je sporočila, da bo nocoj razširila »kopenske operacije« na območju Gaze. »Po seriji zračnih napadov v zadnjih dneh bodo kopenske sile to noč razširile kopensko operacijo,« je izjavil tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari. Izraelska vojska je dve pretekli noči zapored v Gazo vstopala s tankovskimi enotami.

Izraelski vojaki streljajo na palestinske protestnike, ki so na Zahodnem bregu protestirali v znak solidarnosti z Gazo. FOTO: Aris Messinis/AFP

19.51 Ob libanonsko-izraelski meji se nadaljujejo spopadi in obstreljevanje

Izraelska vojska je danes obstreljevala več vasi na libanonski strani meje med Izraelom in Libanonom, potem ko so pripadniki proiranskega gibanja Hezbolah napadli več oporišč izraelskih sil v bližini meje. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) medtem opozarja, da je zaradi nasilja v Libanonu skoraj 30.000 ljudi zapustilo svoje domove.

Izraelska vojska je danes sporočila, da so »teroristi iz Libanona streljali na enote izraelske vojske na območju skupnosti Avivim in kibuca Misgav Am na severu Izraela«. Poročil o smrtnih žrtvah ali ranjenih ni bilo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem se je na protestu v Bejrutu zbralo več sto ljudi, med njimi tudi privrženci gibanja Hezbolah, da bi izrazili solidarnost z Gazo. Množica, ki je nosila zastave Hezbolaha in palestinske zastave, je skandirala protiizraelska gesla in vzklikala »Bog varuj Gazo«. Protestniki so ob tem kritizirali tudi mednarodno skupnost, predvsem ZDA in Veliko Britanijo, ker nista ustavili agresije na Gazo.

18.40 Izrael obtožuje Hamas uporabe bolnišnic

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, danes obtožil, da bolnišnice na območju Gaze uporablja za »teroristično infrastrukturo«. Pri tem je še posebej izpostavil največjo bolnišnico v tej palestinski enklavi, bolnišnico Al Šifa v mestu Gaza.

Visoki predstavnik Hamasa Izat al Rišk je obtožbe takoj zanikal kot neutemeljene, izraelsko vojsko pa obtožil, da želi z obtožbami »pripraviti teren za nov pokol naših ljudi«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

17.05 Iran poziva h prenehanju genocida v Gazi

Iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian je v četrtek v nagovoru Generalni skupščini ZN v New Yorku posvaril ZDA, da bodo plačale ceno, če »Izrael ne preneha z genocidom v Gazi«. Vodja iranske diplomacije je obsodil podporo Zahoda Izraelu in dejal, da imajo Palestinci pravico do samoobrambe in samoodločbe.

»ZDA in številne evropske države so se postavile na stran izraelskega okupacijskega režima, ne da bi spoštovale ustanovno listino ZN in mednarodno pravo,« je dejal Amirabdolahian. Ob tem je poudaril videnje Teherana, da ima palestinsko gibanje Hamas legitimno pravico do samoobrambe in samoodločbe, poročajo iranske tiskovne agencije.

Kot je dejal, je Hamas, ki uživa odkrito podporo Irana, pripravljen na izpustitev talcev, ki jih je zajel med svojim vdorom v Izrael 7. oktobra. »Hkrati bi moral svet podpreti izpustitev 6000 Palestincev, ki so zaprti v izraelskih zaporih,« je zbranim v New Yorku sporočil iranski minister.

V govoru je bil tudi kritičen do ignoriranja 80-letne preteklosti izraelsko-palestinskega konflikta in poudaril, da so po mednarodnem pravu vsa palestinska ozemlja okupirana, zaradi česar je sionistični režim, agresor in okupator.

»Izraelsko kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze se mora nemudoma končati,« je povedala tiskovna predstavnica urada s sedežem v Ženevi Ravina Shamdasani. FOTO: Stringer Reuters

13.56 Rusija: Vzdržujemo stike z vsemi sprtimi stranmi

Odločitev Rusije, da povabi na pogovor delegacijo Hamasa, je povzročila jezo Izraela, Izrael pa je povabilo označil za »obžalovanja vredno« in Rusijo pozval, naj delegacijo izžene. Kremelj je sporočil, da Rusija verjame, da je treba vzdrževati stike z vsemi sprtimi stranmi.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da se je delegacija srečala s predstavniki ruskega zunanjega ministrstva, ni pa imela nobenega stika s Kremljem.

13.32 Izraelsko kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze je vojni zločin

Izraelsko kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze je vojni zločin in se mora takoj prenehati, je danes sporočil urad visokega komisarja ZN za človekove pravice. Da bodo zaradi posledic blokade Gaze kmalu umrli številni tamkajšnji prebivalci, pa je opozoril vodja agencije ZN za palestinske begunce UNRWA Philippe Lazzarini.

»Izraelsko kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze se mora nemudoma končati,« je povedala tiskovna predstavnica urada s sedežem v Ženevi Ravina Shamdasani, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Shamdasanijeva je vojnih zločinov in grozodejstev obtožila tudi palestinski Hamas, ki je v obsežnem napadu na Izrael 7. oktobra ubil 1400 ljudi, več kot 220 pa jih je vzel za talce. Palestinsko oboroženo gibanje je pri tem pozvala k prekinitvi neselektivnega obstreljevanja Izraela.

Izraelska vojska skoraj tri tedne izvaja povračilne napade na Gazo, v katerih je doslej ubila več kot 7000 ljudi. V tem času je Izrael zaostril tudi blokado enklave z 2,3 milijona prebivalci, tako da osnovne dobrine, kot so hrana, voda in gorivo, v Gazo prihajajo v zelo omejenem obsegu prek edinega mejnega prehoda z Egiptom.

Kot navaja katarska Al Džazira, je v Gazo danes, denimo, vstopilo deset tovornjakov in deset zdravnikov. Da je to bistveno premalo, da bi olajšalo stisko tamkajšnjih prebivalcev, je že pred tem dejala koordinatorica za dobavo humanitarne pomoči na palestinska ozemlja Lynn Hastings. V Gazo je pred najnovejšo zaostritvijo bližnjevzhodnega konflikta vstopalo okoli 450 tovornjakov na dan. Od zadnjega konca tedna pa je Gazo doseglo komaj 84 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

»Ljudje v Gazi umirajo, ne le zaradi bomb in napadov, kmalu jih bo veliko več umrlo zaradi posledic obleganja Gaze,« je novinarjem v Jeruzalemu danes povedal Philippe Lazzarini, vodja UNRWA.

»Osnovne storitve se krhajo, zmanjkuje zdravil, hrane in vode, ulice Gaze so začele preplavljati odplake,« je dejal o območju, kjer je bilo po navedbah lokalnih virov v napadih poškodovanih ali uničenih približno 45 odstotkov vseh stanovanjskih objektov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

9.50 Izraelska vojska je sporočila, da je število talcev v Gazi naraslo na 229

Število ljudi, ki naj bi jih 7. oktobra v Izraelu ugrabili pripadniki Hamasa, se je povečalo za pet na 229, poroča Reuters, ki se sklicuje na izraelsko vojsko.

8.55 Izrael v osrednjem delu Gaze ponoči znova izvedel kopenske napade

Izraelske kopenske sile so ob podpori bojnih in brezpilotnih letal ponoči izvedle nove ciljno usmerjene napade v osrednjem delu Gaze, je danes sporočila izraelska vojska. Med operacijo so napadli številne celice in izstrelišča protitankovskih raket, po napadih pa so se z območja umaknili.

Izraelska vojska je sicer tudi prejšnjo noč izvedla ciljno usmerjene napade s tanki in pehoto.

Vdori v Gazo se vrstijo po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu v sredinem televizijskem nagovoru potrdil, da se pripravljajo na kopensko ofenzivo na Gazo. Podrobnosti o kopenski ofenzivi ali njenem začetku ni podal, navedel je le, da bo odločitev o tem, kdaj jo bo vojska začela, sprejel vladni vojni kabinet.

Izrael kopensko ofenzivo napoveduje že nekaj časa in je prebivalce severa Gaze zato pozval k umiku na jug območja, kar jih je večina tudi storila.

Izraelska vojska sicer bombardira Gazo od 7. oktobra, ko so pripadniki Hamasa napadli Izrael in v nekaj dneh ubili najmanj 1400 ljudi, več kot 200 pa so jih zajeli za talce in odpeljali na območje Gaze. Izraelski povračilni napadi so po palestinskih virih v tej enklavi zahtevali že najmanj 7028 življenj.

8.44 Delegacija Hamasa na obisku v Moskvi: 50 talcev je umrlo med bombardiranjem

Član delegacije Hamasa, ki je na obisku v Moskvi, je dejal, da potrebuje čas, da locira vse talce, ki so jih različne palestinske frakcije odpeljale v Gazo, poroča Reuters, ki se sklicuje na ruski časnik Kommersant.

Kommersant je poročal tudi o članu delegacije Hamasa, ki je dejal, da je bilo med izraelskim bombardiranjem Gaze ubitih 50 talcev. Pa tudi, da Hamas ne more izpustiti talcev, dokler ni dogovora o prekinitvi ognja.

V izjavi je obrambni minister Lloyd Austin dejal, da so bili »natančni samoobrambni napadi« zgodaj v petek odgovor na množico napadov z brezpilotnimi letali in raketami skupin milic, ki jih podpira Iran, na ameriške baze in ameriško osebje v Siriji in Iraku, ki so se začeli prejšnji teden. FOTO: AFP

8.20 Egiptovsko mesto ob meji z Izraelom zadela raketa, ranjenih šest ljudi

Egiptovsko mesto Taba, ki leži blizu izraelske meje, je v četrtek zvečer zadela raketa, poročajo lokalni mediji. Raketa je menda zadela prizidek bolnišnice, pri čemer je bilo ranjenih šest ljudi. Mediji padec rakete povezujejo z najnovejšo zaostritvijo bližnjevzhodne krize.

»V okviru trenutnega zaostrovanja razmer v Gazi je na mesto Taba padla raketa, pri čemer je bilo lažje ranjenih šest ljudi,« je poročala televizija AlQahera News. Po navedbah prič je raketa zadela prizidek bolnišnice v mestu ob Rdečem morju, ki sicer leži blizu mejnega prehoda z Izraelom.

Na fotografijah, ki krožijo po spletu in lokalnih medijih, je videti poškodovano stavbo in uničena vozila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

6.55 EU za humantarno prekinitev obleganja Gaze

Voditelji 27 držav članic EU so soglasno pozvali k »humanitarnim koridorjem in prekinitvi« obstreljevanja v Gazi, da bi omogočili ljudem dostop do hrane, vode in medicinske opreme.

Uradna izjava bo izdana po dvodnevnem vrhu voditeljev v Bruslju.

Dogovor je bil dosežen pozno v četrtek po nadaljnjih popuščanjih Španiji, ki je želela omeniti »prekinitev ognja« – menijo, da je to močnejše sporočilo EU. Pedro Sánchez je prepričal druge voditelje EU, da so se strinjali s podporo mirovne konference o rešitvi dveh držav – poziv, ki je zdaj v uradni izjavi. Države članice so se dogovorile tudi o posebnem jeziku glede ubijanja civilistov v Gazi in Izraelu. Evropski svet znova poudarja pomen zagotavljanja zaščite vseh civilistov ves čas v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. »Obžaluje vse izgube civilnih življenj,« se glasi dodatni odstavek.

6.45 ZDA v zračnem napadu zadele dve vojaški lokaciji v vzhodni Siriji, ki ju nadzoruje Iran

Pentagon je sporočil, da je ameriška vojska sprožila zračne napade na dve lokaciji v vzhodni Siriji, povezani z iransko revolucionarno gardo. V napadih so zadeli skladišče orožja in streliva, ki ju uporabljata IRGC in milica, ki jo podpira, so za Reuters povedali visoki ameriški uradniki, ki pravijo, da ni jasno, ali so bili v napadu ubiti kakšni iranski državljani.

Napad se je zgodil v času, ko je vse več ljudi strah, da bi vojna med Izraelom in Hamasom prerasla v regionalni konflikt, poroča Guardian.

Napadi so se zgodili v petek okoli 4.30 zjutraj v bližini Abu Kamala, sirskega mesta na meji z Irakom, izvedli pa sta jih dve lovski letali F-16 z uporabo natančnega streliva, je dejal eden od uradnikov.

V izjavi je obrambni minister Lloyd Austin dejal, da so bili »natančni samoobrambni napadi« zgodaj v petek odgovor na množico napadov z brezpilotnimi letali in raketami skupin milic, ki jih podpira Iran, na ameriške baze in ameriško osebje v Siriji in Iraku, ki so se začeli prejšnji teden.

Dejal je, da je predsednik Joe Biden usmeril ozko prilagojene napade, »da bi jasno povedal, da Združene države ne bodo tolerirale takšnih napadov in bodo branile sebe, svoje osebje in svoje interese.«

Po podatkih Pentagona je bilo od 17. oktobra najmanj 12 napadov na ameriške baze in osebje v Iraku ter štirje v Siriji. Več kot 24 ameriških vojakov je utrpelo lažje poškodbe, medtem ko je en izvajalec utrpel srčni zastoj in umrl, ko je iskal zavetje pred morebitnim napadom z dronom.