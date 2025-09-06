Trump poslal proti Venezueli še deset lovcev F-35

Napetosti med ZDA in Venezuelo so doživele v zadnjih dneh novo razsežnost. Ameriški predsednik Donald Trump je v Ovalni pisarni neposredno opozoril venezuelsko vojsko: »Če venezuelska letala preletijo naše ladje in nas postavijo v nevaren položaj, bodo sestreljena.« Ob tem je še dejal, da bi bila Venezuela v velikih »težavah«, če bi se incidenti ponavljali. Svojemu generalu ob sebi pa je celo zaupal: »Lahko storiš, kar želiš, če se to zaostri.«

Do teh izjav prihaja po dveh zaporednih incidentih, ko sta venezuelski vojaški letali po navedbah Pentagona leteli blizu ameriške vojaške ladje v mednarodnih vodah. Pred tem so ZDA v Karibskem morju napadle domnevni venezuelski čoln za tihotapljenje drog, pri čemer je umrlo 11 ljudi.

Trump je venezuelskega predsednika Nicolása Madura obtožil, da je »eden največjih narko-trgovcev na svetu« in da »droge iz Venezuele dobesedno preplavljajo ZDA«. Ob tem je napovedal okrepitev vojaške prisotnosti v regiji: v Portoriko so ZDA poslale deset najmodernejših lovcev F-35, ki se bodo pridružili trem vojaškim ladjam in več tisoč marincem. »Mi smo močni na področju boja proti drogam. Ne bomo dovolili, da droge ubijajo naše ljudi,« je poudaril Trump.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro FOTO: Juan Barreto/AFP

Trump je sicer že dolgoletni kritik Madura. Avgusta je podvojil nagrado za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije – zdaj znaša kar 50 milijonov dolarjev – in ga obtožil, da je »eden največjih preprodajalcev mamil na svetu«. Že v svojem prvem mandatu je ameriško tožilstvo Madura in več visokih venezuelskih uradnikov obtožilo narko-terorizma, korupcije in trgovine z drogami.

Maduro ostro zavrnil ameriške obtožbe

Maduro je ostro zavrnil ameriške obtožbe in jih označil za neutemeljene. »Venezuela je vedno pripravljena na dialog, toda zahtevamo spoštovanje,« je dejal. Dodal je, da Washington z vojaškimi pritiski skuša doseči nasilno menjavo režima v Venezueli in po vsej Latinski Ameriki. Še ostreje pa je posvaril: »Trenutno smo v politični fazi. Toda če bi bila Venezuela napadena, bi brez oklevanja prešli v fazo oboroženega boja.« Ameriško vojaško navzočnost v Karibih je označil za »največjo grožnjo v zadnjem stoletju«.