ZDA z novimi sankcijami nad uslužbence Mednarodnega kazenskega sodišča

ZDA so danes uvedle sankcije proti še štirim sodnikom ali tožilcem Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sodišče označil za grožnjo nacionalni varnosti in orodje za pravno vojno proti ZDA in njihovemu tesnemu zavezniku Izraelu.

Rubio je v sporočilu, ki ga je objavil State Department, naznanil, da uvaja sankcije proti sodnici Kimberly Prost iz Kanade, sodniku Nicolasu Guillouju iz Francije, namestnici tožilca ICC Nazhat Shameem Khan s Fidžija in namestniku tožilca ICC Mameju Mandiayeju Niangu iz Senegala.

»Te osebe so tujci, ki so neposredno sodelovali v prizadevanjih Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali pregon državljanov Združenih držav Amerike ali Izraela brez soglasja katere koli od teh držav,« je pojasnil Rubio.

Dodal je, da politika vlade ZDA ostaja, da sprejme vse ukrepe, ki jih šteje za potrebne, da zaščiti svoje vojake, suverenost in zaveznike pred nezakonitimi in neutemeljenimi ukrepi ICC. Ob tem je pozval države, ki še vedno podpirajo ICC, naj se uprejo zahtevam sodišča.

ZDA so že v začetku junija uvedle sankcije proti štirim sodnicam ICC, tudi Slovenki Beti Hohler. Po navedbah State Departmenta je bil to odgovor na nezakonita dejanja ICC, usmerjena proti ZDA in Izraelu. Hohler je bila članica panela ICC, ki je odobril izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

ICC je novembra lani na zahtevo glavnega tožilca Karima Khana zaradi domnevnih vojnih zločinov izdalo naloge za prijetje Netanjahuja, Galanta in poveljnika Mohameda Deifa.

Sankcije proti vsem uradnikom ICC, ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso članice Rimskega statuta o ustanovitvi ICC, je februarja odobril ameriški predsednik Donald Trump. ZDA in Izrael nista članici Rimskega statuta.