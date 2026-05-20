Obtožnica ZDA proti Raulu Castru: se bliža napad na Kubo?

Ameriško zvezno tožilstvo je danes objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega vodilnega revolucionarja Fidela Castra. Obtožnico je vložilo zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996, poroča CNN.

Obtožnica navaja, da je Castro kot obrambni minister Kube osebno ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue (Bratje na pomoč), pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi trije Američani.

Castro je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora, obtožnica pa zajema še nekaj drugih oseb.

Obtožnica, o kateri bodo kmalu več povedali predstavniki ministrstva za pravosodje ZDA, vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo. ZDA so podobno v začetku leta napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura.

Predsednik ZDA Donald Trump je marca dejal, da bo Kuba kmalu padla. Državni sekretar Marco Rubio je danes pred obtožnico v video sporočilu Kubancem dejal, da trpijo zaradi skorumpiranega komunističnega režima, ne pa zaradi ameriške blokade.