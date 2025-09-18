  • Delo d.o.o.
    Svet

    ZDA z vetom nad predlog resolucije Varnostnega sveta ZN o premirju v Gazi

    Predlog je oblikovalo deset držav - med njimi Slovenija - in je imel podporo 14 članic Varnostnega sveta.
    ZDA so z vetom preprečile poziv k premirju. FOTO: Michael M. Santiago Getty Images Via Afp
    ZDA so z vetom preprečile poziv k premirju. FOTO: Michael M. Santiago Getty Images Via Afp
    STA
    18. 9. 2025 | 22:02
    18. 9. 2025 | 22:11
    ZDA so danes pričakovano vložile veto na predlog resolucije Varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnje premirje v Gazi, izpustitev talcev in dostop humanitarne pomoči. Predlog je oblikovalo deset držav - med njimi Slovenija - in je imel podporo 14 članic Varnostnega sveta.

    ZDA so veto napovedale že v času pogajanj o besedilu predloga, ki je bil najprej mišljen le kot poziv za dostop humanitarne pomoči, države članice Varnostnega sveta pa so kasneje dodale še zahtevo o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev.

    Poleg Slovenije so pri pripravi predloga resolucije sodelovale še Alžirija, Danska, Grčija, Gvajana, Pakistan, Panama, Južna Koreja, Sierra Leone in Somalija, torej vseh deset nestalnih članic Varnostnega sveta, podporo pa so izrazile štiri stalne članice - Kitajska, Rusija, Velika Britanija in Francija.

    V Jeruzalemu Rubio obljubil podporo ZDA, arabske države za sankcije

    Predlog je izražal globoko zaskrbljenost nad širitvijo izraelskih vojaških operacij v Gazi, pozival k spoštovanju mednarodnega prava, zaščiti civilistov in zavrnil prisilne selitve civilnega prebivalstva.

    Zahteval je takojšnjo in brezpogojno prekinitev ognja v Gazi, ponovil zahteve za takojšnjo izpustitev talcev Hamasa in drugih skupin ter odpravo vseh izraelskih omejitev na dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Veleposlanica Danske Christina Markus Lassen je v imenu desetih držav predlagateljic pred glasovanjem dejala, da so se po več tednih posvetovanj odločili za ukrepanje zaradi katastrofalnega položaja civilistov v Gazi, ki se soočajo s stradanjem, medtem ko Izrael širi svoje vojaške operacije.

    Predstavnica ZDA je pred glasovanjem dejala, da njihov veto ne more biti presenečenje, saj predlog resolucije ne obsoja Hamasa in med drugim ne potrjuje pravico Izraela do samoobrambe. Za trpljenje civilistov v Gazi je obtožila Hamas in zahtevala takojšnjo vdajo palestinskega gibanja.

    GazaIzraelZDApremirje

