ZDA za informacijami o kanadskem deskarju ponujajo že 15 milijonov dolarjev

Ameriški FBI lovi nekdanjega kanadskega deskarja Ryana Jamesa Weddinga. ZDA so za prijetje 43-letnega Kanadčana že marca razpisale nagrado v višini deset milijonov dolarjev in so jo zdaj povišale na 15 (13 milijonov evrov), francoska tiskovna agencija AFP povzema zunanje ministrstvo ZDA. Kanadčan je obtožen naročila umora priče v procesu preprodaje drog.

Weddinga so v ZDA dodali na seznam desetih najbolj iskanih oseb zveznega preiskovalnega urada FBI. Osumljen je, da je bil naročnik uboja priče v Kolumbiji januarja letos. Tudi Weddingov odvetnik Deepak Balwant Paradkar je moral za zapahe, saj je osumljen, da je nekdanjemu športniku svetoval, naj umori žrtev, da bi se izognil izročitvi v ZDA. Oba sta Kanadčana.

Grozi mu dosmrtna kazen

Če bo nekdanji deskar na snegu obsojen, mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Uradniki ZDA so ga primerjali z zloglasnimi narkokartelskimi voditelji, kot sta Joaquin »»El Chapo«« Guzman in Pablo Escobar, pri čemer trdijo, da Wedding vodi eno najbolj nasilnih in nevarnih organizacij za trgovino z drogami na svetu.

Po športni karieri je deskar zašel na kriva pota, prijemajo pa se ga vzdevki El Jefe, Giant in Public Enemy. Tožilstvo mu očita trgovino z drogo. Skupaj s pajdaši je domnevno iz Mehike, kjer je nazadnje živel, skozi Kalifornijo do Kanade pretihotapil več sto kilogramov kokaina. Očitajo mu tudi več umorov, dva v kanadskem Ontariu.

Wedding je nastopil na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju 2002, kjer je zasedel 24. mesto v paralelnem veleslalomu.

Trenutno je domnevno v Mehiki.