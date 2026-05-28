ZDA začele preiskavo proti ženski, ki je Trumpa tožila zaradi spolnega napada

Pravosodno ministrstvo ZDA je v sredo začelo kazensko preiskavo nekdanje kolumnistke revije Elle E. Jean Carroll, ki je ameriškega predsednika Donalda Trumpa tožila zaradi spolnega napada in obrekovanja, poroča CNN.

Preiskava, ki so jo na ministrstvu sprožili pod vodstvom Trumpovega nekdanjega odvetnika, zdaj državnega tožilca Todda Blanchea, se osredotoča na to, ali je Carrollova lagala pod prisego. Trenutnega ameriškega predsednika je obtožila, da jo je v devetdesetih letih spolno napadel v eni od newyorških veleblagovnic. Leta 2019 ga je tožila zaradi obrekovanja, ko je Trump večkrat zanikal napad in dejal, da ni njegov tip ženske, z obtožbo pa na bi si Carrollova skušala povečati prodajo svojih knjig.

Sodišče je Carrollovi prisodilo odškodnino pet milijonov dolarjev za napad in 86 milijonov dolarjev zaradi obrekovanja. Trump se je na slednjo odločitev pritožil, višje sodišče pa je njegovi prošnji delno ugodilo, saj mu denarja ne bo treba nakazati, dokler zadeve ne preuči tudi ameriško vrhovno sodišče, poroča AP.

Carrollino tožbo delno financiral milijarder

Laganje pod prisego naj bi se nanašalo na to, da je Carrollova leta 2022 trdila, da za financiranje tožbe proti Trumpu ni prejela finančne pomoči, a se je kasneje izkazalo, da je del stroškov poravnal milijarder Reid Hoffman, še poroča CNN.

Čeprav je preiskavo sprožilo ministrstvo pod Blancheovim vodstvom, je državni tožilec izločen iz primera, saj je bil v času sojenja eden od Trumpovih odvetnikov.

Preiskavo proti Carrollovi vodi zvezni tožilec v Illinoisu Andrew Boutros. FOTO: Adam Gray/Reuters

Pravosodno ministrstvo je sprožalo kazenske postopke proti Trumpovim političnim sovražnikom že pod vodstvom odpuščene ministrice Pam Bondi, vendar neuspešno. Ministrstvo pod vodstvom Blanchea s tem nadaljuje.

Demokrati opozarjajo, da gre za izkoriščanje ministrstva za osebne in politične namene, in pričakujejo, da bodo to ugotovila tudi sodišča, poroča televizija MS NOW.