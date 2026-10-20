ZDA pritiskajo na Zelenskega, naj pristane na sporazum pod ruskimi pogoji

Ne zaostruje se le rusko-ukrajinsko obstreljevanje na daljavo, čedalje bolj ostra je tudi besedna vojna med ameriškim in ukrajinskim predsednikom, Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim. Kljub temu se Trumpovi predstavniki spet trudijo, da bi Ukrajino in Rusijo ponovno spravili za pogajalsko mizo, njihovi domnevno novi načrti pa še niso pricurljali v javnost. Po izjavi, da si Rusija bolj prizadeva za mirno rešitev kot Ukrajina in da si ta zasluži novega voditelja, je pred dnevi Trump povedal novinarjem, da »je čas, da pogajalske dolžnosti v imenu Ukrajine predamo nekomu drugemu«. Če bi ga Zelenski poslušal, je dodal, bi Ukrajina že pred dvema letoma končala konflikt pod precej ugodnejšimi pogoji, tako pa je država v ruševinah, velik del njenega ozemlja izgubljen, moško prebivalstvo ...