ZDA zasegle že sedmi tanker z venezuelsko nafto

Ameriška vojska je včeraj zasegla doslej že sedmi tanker z venezuelsko nafto, je v objavi na družbenih omrežjih sporočilo južno poveljstvo oboroženih sil ZDA. Sporočilo navaja, da so v Karibih brez incidentov zasegli tanker Sagitta, ki je kršil blokado predsednika Donalda Trumpa.

»Edina nafta, ki bo zapustila Venezuelo, bo nafta, ki je ustrezno in zakonito usklajena,« je južno poveljstvo navedlo v objavi na X, ki je vključevala posnetek s pogledom na tanker iz zraka. Ladja je doslej plula pod pod zastavo Paname in Liberije.

Prvi tanker, ki so ga zasegle ZDA, je bil Skipper 10. decembra lani, od takrat je obalna straža zasegla še tankerje Centuries, Marinera, M Sophia, Olina in Veronica.

Trump se je po zajetju predsednika Nicolása Madura na začetku meseca razglasil za voditelja Venezuele in odločil, da bodo ZDA prodajale venezuelsko nafto.

Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez, ki sodeluje s Trumpom, je včeraj dejala, da je njena država prejela 300 milijonov dolarjev od ameriške prodaje zasežene venezuelske nafte in jih bo uporabila v podporo valute bolivar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z intervencijo na valutnem trgu želi vlada postopoma zmanjšati razliko med uradnim tečajem dolarja in tečajem na črnem trgu, navaja družba Ecoanalitica.

Venezuela je bila pred zajetjem Madura prisiljena prodajati nafto pod ceno, da bi se izognila ameriškemu embargu. Največji kupec njene surove nafte je bila Kitajska, navaja AFP.