Tarča napadov še naprej Rafa, kamor se je zateklo skoraj 1,5 milijona ljudi

Izraelska vojska je davi okrepila letalske napade na območje Gaze. V bombardiranju begunskega taborišča Nuseirat v osrednjem delu enklave je bilo po navedbah zdravstvenih virov ubitih 14 ljudi, poroča katarska televizija Al Jazeera. Ob tem naj bi se po ukazu Izraela s severa Gaze umaknilo približno 100.000 ljudi. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so izraelska letala davi napadla različne dele Gaze. Pri tem je bilo v bombardiranju begunskega taborišča Nuseirat ubitih najmanj 14 Palestincev.

Tarča letalskih napadov in obstreljevanja je še naprej Rafa na skrajnem jugu Gaze, kamor se je pred nasiljem zateklo skoraj 1,5 milijona prebivalcev enklave. Številni še vedno poskušajo zapustiti območje - po podatkih Združenih narodov jih je iz mesta in okolice doslej pobegnilo kakih 360.000.

Izraelska vojska je razseljenim svetovala, naj se umaknejo na bližnje obalno območje al Mavasi ali v mesto Han Junis. ZN opozarjajo, da tam osnovne storitve niso na voljo.

Izrael, ki si prizadeva za uničenje palestinskega islamističnega gibanja Hamas, se že dolgo pripravlja na kopensko ofenzivo v Rafi. Operacija v mestu je po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja nujna.

Ranjena palestinska otroka med izraelskim napadom na taborišče Džabalija. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

ZDA kot glavna zaveznica Izraela operaciji nasprotujejo, saj menijo, da Izrael nima verodostojnega načrta za zaščito civilistov med operacijo. V Washingtonu so v zadnjih dneh tudi podvomili, da lahko Izrael v celoti uniči Hamas. »Še naprej sodelujemo z Izraelom pri iskanju boljšega načina za zagotovitev poraza Hamasa v celotni Gazi, tudi v Rafi,« je v ponedeljek pojasnil svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan.

Izraelske sile naj bi izdale tudi ukaz o evakuaciji na severu Gaze. Po navedbah namestnika tiskovnega predstavnika ZN Farhana Haqa je območje doslej zapustilo približno 100.000 ljudi, navaja Al Jazeera. Število mrtvih v Gazi je od začetka izraelskih operacij pred več kot sedmimi meseci preseglo 35.000. Ranjenih je skoraj 79.000 ljudi.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je včeraj dejal, da to, kar se dogaja v Gazi, po mnenju ameriške vlade ni genocid. Dodal je, da so ZDA stališče do tega vprašanja predstavile tudi pred Meddržavnim sodiščem v Haagu.

Izrazil pa je prepričanje ameriške vlade, da lahko Izrael stori več za zaščito nedolžnih civilistov v Gazi. »Ne verjamemo, da je to, kar se dogaja v Gazi, genocid. To odločno zavračamo,« je v ponedeljek v Washingtonu dejal Sullivan.

Konec decembra je Južna Afrika vložila tožbo proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem zaradi domnevnih kršitev Konvencije o genocidu med vojno v Gazi. Sodišče ZN je v začasni odločitvi Izraelu naložilo, naj sprejme zaščitne ukrepe za preprečitev genocida.

Izrael je večkrat zavrnil obtožbe o genocidu in trdi, da je njegova operacija v Gazi le samoobrambni ukrep po napadu pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo v vojni do zdaj ubitih več kot 35.000 Palestincev.

Z obtožbami o podpiranju genocida v Gazi se sicer redno sooča predsednik ZDA Joe Biden. Kamorkoli pride, ga pričakajo protestniki za mir s transparenti, na katerih piše »genocidni Joe«. Protestniki med drugim zahtevajo, da ZDA prenehajo podpirati vojno z oboroževanjem Izraela.

Po drugi strani pa Bidna napadajo republikanski politiki, ker kritizira ravnanje najpomembnejše zavezniške države na Bližnjem vzhodu.

Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo v vojni do zdaj ubitih več kot 35.000 Palestincev. FOTO: Oren Ziv/Afp

Malovrh poudaril pravico narodov do samoodločbe

Slovenski veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh je v medtem ponedeljek v nadaljevanju izrednega zasedanja Generalne skupščine ZN o Palestini, ki se je začelo prejšnji teden, poudaril pomen samoodločbe narodov in dialoga. Generalna skupščina je prejšnji teden na začetku zasedanja sprejela resolucijo, razprava pa se je sklenila v ponedeljek.

Resolucija, ki je bila potrjena s 143 glasovi proti devetim, 25 je bilo vzdržanih, ponovno poziva Varnostni svet, naj priporoči sprejem Palestine v ZN ter širi obseg pravic, ki jih ima v ZN kot opazovalka od leta 2012. Resolucija sicer Palestini ne zagotavlja glasovalnih pravic v Generalni skupščini.

Slovenija je aprila podprla predlog resolucije Varnostnega sveta za priporočilo sprejema Palestine v ZN, vendar so ZDA vložile veto. Podprla je tudi resolucijo v Generalni skupščini. Malovrh je v obrazložitvi glasu dejal, da je Slovenija podprla resolucijo, ker je pravica do samoodločbe narodov ključna za robusten multilateralni sistem.

V ponedeljkovem govoru je poudaril, da so ZN od svoje ustanovitve služile kot platforma za dialog, saj se članice o marsičem ne strinjajo. »Menimo, da je samoodločba narodov eden od temeljev za vzpostavitev močnega multilateralnega sistema. Slovenski narod je to pravico lahko uresničil in svobodno ustanovil svojo suvereno in neodvisno državo. Ob teh še svežih spominih razumemo in sočustvujemo s palestinskimi prizadevanji za dosego istega cilja,« je dejal.

V nadaljevanju je poudaril, da lahko le rešitev dveh držav prinese trajni mir v regijo, Slovenija pa zagovarja dvofazni pristop - nujno rešitev katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi in nadaljevanje političnega procesa za rešitev v obliki dveh držav.

Sprejem Palestine v ZN bi podprl mirovni proces, je dejal Malovrh in dodal, da bi morali imeti obe državi - Izrael in Palestina - enakopraven status v ZN. »V Gazi mora dialog prevladati nad orožjem. Naš glas je bil zato jasen znak podpore za nadaljnjo izbiro dialoga,« je sklenil Malovrh.