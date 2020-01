ZDA zavrnile poziv k umiku vojske iz države

Preberite več: Neskončno tvegana igra (ne)moči

Ameriški State Department je zavrnil predlog iraškega premierja, naj ZDA pošljejo v Irak delegacijo, ki bo pripravila načrt za umik ameriških enot iz države. Državni sekretarje dejal, da so ameriške enote ključne za boj proti skrajni skupini Islamska država in da se o umiku ne bodo pogovarjali.Iraški parlament je v nedeljo sprejel resolucijo s pozivom k umiku ameriških in drugih tujih enot iz Iraka, potem ko je Irak postal bojišče med ZDA in Iranom. Američani so 3. januarja v Bagdadu ubili iranskega generala, Iranci so vrnili z raketnim napadom na oporišči v Iraku. Zaradi tega so tudi v petek po Iraku potekali protesti, na katerih so tisoči Iračanov zahtevali umik tako ZDA kot tudi Irana.Mahdi in Pompeo sta govorila po telefonu v četrtek ponoči, ko mu je iraški premier dejal, da je to, kar počnejo, kršitev iraške suverenosti in varnostnega dogovora med državama. Pompeo mu je odgovoril, da bo ameriška vojska ostala v Iraku in še naprej urila iraške enote ter se borila proti Islamski državi. Lahko pa se pogovarjajo o tem, kakšna bo prihodnja struktura ameriške prisotnosti.Američani imajo v Iraku okoli 5200 vojakov, z usmrtitvijo iranskega generalapa so »razveselili« tudi Islamsko državo. Sunitski teroristi so namreč v svojem spletnem mediju al Nabaa sporočili, da je smrt poveljnika elitnih enot Iranske revolucionarne garde razveselila srca vernikov.Pomočnik državnega sekretarja ZDAje izjavil, da ZDA ponujajo zmogljivosti, ki jih ne more noben drug zaveznik. »Če nas ne bi bilo v Iraku, potem si težko zamislim, da bi bila v Iraku koalicija,« je dejal novinarjem med obiskom v Dubaju in spomnil, da so ZDA z zavezniki dale iraški vojski v zadnjih štirih letih 5,4 milijarde dolarjev pomoči.