ZDA zelo zaskrbljene zaradi ukrepov Izraela

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes sporočil, da so ZDA zelo zaskrbljene zaradi odločitve Izraela o pospešitvi gradnje 10.000 novih stanovanj in začetku postopka za retroaktivno legalizacijo devetih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, ki so bile doslej po izraelski zakonodaji nezakonite.

»Tako kot prejšnje demokratske in republikanske vlade odločno nasprotujemo takšnim enostranskim ukrepom, ki zaostrujejo napetosti in spodkopavajo možnosti za sporazumno rešitev dveh držav,« je dejal.

»Kot sem že dejal, je vse, kar nas oddaljuje od vizije dveh držav za dva naroda škodljivo za dolgoročno varnost Izraela, njegovo identiteto judovske in demokratične države ter našo vizijo enake varnosti, svobode, blaginje in dostojanstva za Izraelce in Palestince,« je sporočil Blinken.

Nasilje rojeva nasilje in tudi zasedbe tuje zemlje so nasilje. FOTO: Raneen Sawafta/Reuters

Obe strani je pozval, naj se izogibata dodatnim korakom, ki lahko še bolj povečajo napetosti v regiji. Izrael je pozval, naj sprejme praktične ukrepe, ki lahko izboljšajo blaginjo Palestincev.