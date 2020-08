Tihanovska je prepričana, da se je v Belorusiji po spornih predsedniških volitvah, na katerih je uradno znova zmagal Lukašenko, začela demokratična revolucija. FOTO: Francois Walschaerts/AFP

Policija se je na proteste sprva ostro odzvala. Več sto protestnikov je bilo prijetih in pretepenih. Nekaj naj bi jih bilo tudi ubitih. A to ljudi ni prestrašilo. FOTO: Sergei Gapon/AFP

O položaju v Belorusiji bodo v petek predvidoma govorili zunanji ministri članic EU. To je danes napovedala tudi generalna sekretarka Evropske zunanje službe Helga Schmid. Nadaljevali naj bi razpravo bi o uvedbi sankcij, odločitev pa naj bi padla že kmalu.

Beloruska opozicijska voditeljica in uradno poražena predsedniška kandidatkaje prepričana, da bo protestnikom v Belorusiji uspelo vreči režim. »Belorusija je odrasla. Zdaj nismo več opozicija. Zdaj smo večina,« je po videopovezavi dejala pred zunanjepolitičnim odborom Evropskega parlamenta.Prepričana je, da se je v Belorusiji po spornih predsedniških volitvah, na katerih je uradno znova zmagal Lukašenko, začela demokratična revolucija. »Mirna revolucija poteka,« je sporočila iz Litve, kamor se je umaknila po nasilnem posredovanju beloruske policije proti protestnikom in tudi opoziciji.»Zadnji evropski diktator« Lukašenko je po volitvah 9. avgusta razglasil, da je znova zmagal s približno 80 odstotki glasov. Tihanovska, ki so ji po aretaciji glavnih opozicijskih kandidatov, tudi njenega moža, vendarle pustili kandidirati, pa teh rezultatov ni priznala, ker da je na volitvah prišlo do velikih poneverb.Po mnenju opozicije so bili rezultati prej obratni, da je torej ona dobila toliko glasov, kot si jih je pripisal Lukašenko.Izbruhnili so najbolj množični protesti v državi doslej. Policija se je nanje sprva ostro odzvala. Več sto protestnikov so prijeli in pretepli, poročajo tudi o smrtnih žrtvah. A to ljudi ni prestrašilo. Minuli konec tedna se je v Minsku po ocenah opozicije zbralo najmanj 200.000 razburjenih državljanov.Tihanovska je zatrdila, da ne bodo odnehali. »Volje ljudi ne bodo zlomili,« je poudarila po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. Dodala je, da so ti protesti le »miroljubno stremljenje ljudi k samoodločbi in osnovnemu dostojanstvu«.Zagotovila je tudi, da to množično protestno gibanje nima geopolitičnih ciljev. »Ne gre ne za prorusko ne za protirusko revolucijo. Ne gre niti za revolucijo proti EU ali za EU. Gre za demokratično revolucijo,« je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.Ljudje zahtevajo le svobodne in poštene volitve, je še poudarila. Belorusijo pa je opisala kot državo, ki je tako geografsko kot kulturno del Evrope.