Zdaj pa še malo suganomike

Jošihide Suga je za trenutek snel masko in z dvignjenimi rokami proslavil zmago v tekmi za voditelja japonske vladajoče Liberalnodemokratske stranke (LDP). S 377 od 534 glasov je prepričljivo stopil v čevlje dosedanjega predsednika stranke in premiera Šinza Abeja.»Moja misija je nadaljevati to, kar je bilo narejeno v času Abeja,« je izjavil dosedanji generalni sekretar vlade, ki bo najverjetneje sedel na premierski stolček jutri, ko bo dobil podporo večine poslancev v japonskem dietu (parlament). Ker ima LDP večino v obeh domovih, ni pričakovati presenečenj. Za zdaj je skrivnost le še to, ali bo Suga, ki bo nasledil zgolj ...