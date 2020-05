Zdravili proti malariji bodo po vsem svetu testirali še za covid-19

Sta zdravili koristni ali škodljivi?

REUTERS 18. maja je Trump javnosti sporočil, da preventivno redno jemlje hidroksiklorokin, zdavstveni strokovnjaki so to sprejeli z ogorčenjem. FOTO: Leah Millis/Reuters

WHO svari pred nevarnostmi samozdravljenja

Da bi ugotovili, ali dve zdravili proti malariji, od katerih eno že nekaj časa kot preventivo proti koronavirusu jemlje ameriški predsednik Donald Trump in s tem ob živce spravlja strokovnjake, res na kakršenkoli način vplivata na možnost okužbe z boleznijo Covid-19, so Britanci začeli z obsežnim testiranjem na vseh koncih sveta, poroča danes BBC.V testiranje bo vključenih okrog štirideset tisoč zdravstvenih delavcev v Evropi, Afriki, Aziji in južni Ameriki, ki so izpostavljeni bolezni Covid-19, vendar niso okuženi. Prostovoljci bodo tri mesece jemali hidroksiklorokin ali placebo ali pa klorokin ali placebo, nihče ne bo vedel, ali jemlje pravo zdravilo ali placebo nadomestek.V Veliki Britaniji so test začeli v univerzitetni bolnišnici Brighton in Sussex in v bolnišnici John Radclife v Oxfordu, nadaljevali ga bodo še v triindvajsetih drugih zdravstvenih ustanovah. Prav tako so s testom začeli drugod po svetu, rezultate pa naj bi dobili do konca leta. Raziskovalci pričakujejo predvsem odgovor na vprašanje, ali obe zdravili za malarijo res lahko zaščitita tudi pred okužbo s koronavirusom, ali pa sta celo škodljivi, kot to opozarjajo nekateri strokovnjaki.»Za sedaj res še ne vemo, ali sta ti zdravili dobrodejni v boju proti koronavirusu ali škodljivi in tak obsežen test bo prinesel najbolj zanesljive odgovore,« pravi eden od vodij raziskave, profesorz oxfordske univerze. Profesorz medicinske šole Brighton in Sussex pa opozarja, da bo na učinkovito cepivo proti koronavirusu verjetno treba čakati še kar nekaj časa in da bi bilo v vmesnem času zelo koristno, če bi ugotovili, da ti dve zdravili proti malariji delujeta tudi proti covidu-19.Obe zdravili znižujeta vročino in preprečujeta vnetja. Uporabljata se tako za preprečevanje kot tudi za zdravljenje malarije, hidroksiklorokin, ki uravnava imunski odziv človeškega telesa, pa tudi za zdravljenje revmatskega artritisa in lupusa, vnetne bolezni, ki jo povzroča pretirano odziven imunski sistem.Potem, ko je predsednik Trump kot dobrodejno omenil zdravilo hidroksiklorokin in ga celo začel jemati, je ameriški urad za hrano in zdravila posvaril pred samozdravljenjem s tem zdravilom izven bolnišnic. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija svari pred jemanjem tega zdravila na lastno pest, saj lahko zdravilo po njihovih trditvah povzroči resno škodo, predvsem srčno aritmijo.