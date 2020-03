Zdravilnost kravjih iztrebkov

V primeru Indije in njenega premiera Narendre Modija (na fotografiji) je hinduistično nasilje v zadnjih letih naraščalo sorazmerno s povečevanjem težav v gospodarstvu. FOTO: Reuters



Krvave ulice

»Indija utegne že v kratkem postati najhujša oblika avtoritarizma brez sleherne gospodarske učinkovitosti.«



Indija Hindutva



Potreba po ponovnem civiliziranju

Prišli smo do trenutka, ko bi se morala prav vsaka civilizacija nujno vrniti v obdobje razsvetljenstva.

Vsekakor je bilo pričakovati, da bo indijska vlada, potem ko je leta 2014 prišla na oblast stranka Bharatija Džanata (BJP), funkcijo premiera pa je prevzel, dobila tudi ministrstvo za AJUSH, kar je akronim za ajurvedo, jogo in naturopatijo, unani, sidho, sovo rigpo in homeopatijo. Vse to so avtohtoni sistemi alternativne medicine, na katero so Indijci izjemno ponosni.Že pred tem ni bilo nikakršnega dvoma, da ima Indija izjemno bogato tradicijo zdravljenja in da so njeni številni segmenti že dolgo časa umeščeni v zahodno zasnovo dobrega počutja in celo v zdravniško prakso po vsem svetu. Vendar je bil poudarek na AJUSH od samega začetka bolj ideološke kot medicinske narave, tako so se indijski znanstveniki zbali, da je novo ministrstvo predvsem kanal za propagiranje nacionalizma, odetega v psevdoznanost.In v resnici se je na znanstvenem kongresu, ki je pred letom dni potekal v Džalandharu, starodavnem mestu v državi Pandžab, pokazalo, do kod vse bi lahko to pripeljalo. Namesto da bi zbrani največjo pozornost namenili raziskovanju vesolja in informativnim tehnologijam, v katerih je Indija zadnja leta dosegla zavidanja vreden napredek, sta bila glavni temi kongresa sanskrtski ep Mahabharata, star več kot dva tisoč let, in ženska oseba iz tega epa, mati, ki je rodila sto otrok. Za posamezne udeležence je bil to veličasten dokaz, da je hinduistična civilizacija že v davnih časih razvila posebne reproduktivne tehnologije.Takšne trditve je bilo slišati iz ust samega, uglednega kemika in enega vodilnih znanstvenikov Univerze Andhra v Visakhapatnamu, ki je z vso svojo znanstveno avtoriteto pojasnjeval, da je hinduistična Indija pred več tisoč leti že izvajala raziskave matičnih celic in da so bili Kaurave, otroci legendarnega kralja Kuruja (prednika številnih oseb, opisanih v Mahabharati), zagotovo umetno spočeti.In to še zdaleč ni vse, česar so bili, kot so prepričani nacionalisti, sposobni starodavni Indijci: imeli so letala, vodene rakete, uporabljali so internet, sam premier Modi pa je v navdušenju ob svoji prvi volilni zmagi pred skoraj šestimi leti trdil, da je hinduistično božanstvo Ganeš zagotovo delo izredno sposobnega plastičnega kirurga, ki je slonovo glavo presadil na človeško telo.Ko se je začel po Indiji širiti strah pred koronavirusom, je znova spregovoril glas hinduističnih modrecev. Tako priljubljeni gurukot, vodja stranke Hindu Mahasabha, sta javno pozivala ljudi, naj se pred epidemijo zaščitijo s proizvodi stare dobre krave. In to z njenim urinom in iztrebki, katerih zdravilni učinki – je dodal član parlamenta in član BJP– so znani iz davnine.Vse to bi morda sodilo v območje nekakšnega popačenega humorja, če se ne bi za takšnimi trditvami skrivala nevarnost nacionalizma, šovinizma in nasprotovanja sekularnosti, nevarnost, ki vse resneje in vse bolj očitno ogroža samo bistvo najštevilnejše demokracije sveta. Indija je do trenutka, ko je nastajal ta članek, prijavila več kot 200 primerov okužbe s koronavirusom in pet smrti, medtem ko so bile ulice New Delhija še vedno krvave od nasilja, ki je tukaj divjalo pred slabim mesecem. V brutalnih napadih hinduističnih nacionalistov, ki so svoje muslimanske sokrajane preganjali kot živali, jih pretepali s palicami in jih žive zažigali v njihovih hišah ter džamijah, je bilo ubitih najmanj 53 ljudi, nasilneži pa so ostali nekaznovani. Vsaj za zdaj.Povod za nasilje so bili protesti muslimanskega – a ne le muslimanskega – prebivalstva proti popisovanju v državni register državljanov oziroma proti novemu amandmaju zakona o državljanstvu, ki vsem imigrantom islamske veroizpovedi iz Pakistana, Afganistana in Bangladeša onemogoča pridobitev indijskega potnega lista po skrajšani proceduri. Vsi drugi – hindujci, budisti, kristjani, džaini, sikhi ali zoroastrianci –, ki so se v Indijo priselili pred letom 2015, bodo lahko zaprosili za državljanstvo, medtem ko bodo muslimane poslali v priporne centre, predvidene za emigrante brez zakonitih dokumentov.Ta ukrep je bil tudi med tistimi indijskimi državljani islamske veroizpovedi, ki imajo v tej državi globoke zgodovinske korenine, upravičeno sprejet kot še eno znamenje vse očitnejše in vse bolj nasilne diskriminacije muslimanov nasploh.Protesti v glavnem mestu so bili mirni. Protestniki so prepevali domoljubne pesmi in mahali z indijskimi zastavami, prebirali so citate iz indijske ustave, slišati je bilo govore o svobodi, solidarnosti in sekularnosti kot načelih, na katerih je bila po koncu kolonialne oblasti utemeljena ta država. »Demonstranti – med katerimi so bile številne ženske – niso izražali nič drugega kot naklonjenost svoji deželi, vendar to vladajoče BJP ni ustavilo, da jih ne bi prikazala kot 'izdajalce' in jih spremenila v tarčo nasilja,« piše v enem od svojih esejev ugledna indijska politična komentatorka, ki tako kot številni drugi indijski analitiki opozarja na podobnost med temi napadi in pogromom nad sikhi po atentatu na Indiro Gandhi leta 1984 ter pokolom muslimanov v Gudžaratu leta 2002, potem ko so izbruh požara na vlaku s hinduističnimi romarji razglasili za namerni incident, ki naj bi ga zagrešili muslimani.V indijskem glavnem mestu se torej ni zgodilo nič, kar bi nas moralo presenetiti, vendar je nasilje s tolikšno brutalnostjo in tako očitno pripravljenostjo oblasti, da pokol tolerira, šokantni kazalnik, da je Indija pod vodstvom Modija prestopila točko nepovratnega strmoglavljenja v nasilni nacionalizem, na katerega se je treba odzvati tako od znotraj kot od zunaj.Seveda je mogoče krivdo za nasilje deloma pripisati hinduistični parlamentarni skupini Raštrija Svajamsevak Sangh (RSS), katere člani so pogosto vpleteni v izvajanje najokrutnejših sovražnih akcij. Zgledujejo se po nacistih, posvečeni so bogu Rami in so globoko prepričani, da mora biti Indija Hindutva (država hinduistov).Seveda je bilo med ubitimi tudi kakšnih petnajst hinduistov, ki so jih muslimani pričakali v zasedah ali pa v času, ko je trajalo večdnevno divjanje, nanje streljali iz svojih skrivališč. A neizogibnih posledic za tamkajšnjo družbo in svet, ki je opazoval, kako raste vpliv države z 1,3 milijarde prebivalcev, ni pustila samo smrt, ki vedno odtisne črn pečat na strpnost in sožitje, temveč v povsem enaki meri tudi brezbrižnost Modijevih tujih partnerjev in nesposobnost indijske opozicije, ki ji nikakor ne uspe ponuditi boljše opcije od zastrašujoče slike postsekularne nacistične Indije, ki jo ponuja BJP.Pri vsem tem je bilo strašno tudi to, da je v trenutku, ko se je začenjal najhujši val nasilja, v New Delhi pripotoval ameriški predsednik. Ne le da ni imel niti besedice graje za svojega prijatelja Modija, ki ga je objemal, kot da v njem prepoznava somišljenika, temveč je celo pohvalil »verske svoboščine« v Indiji in svojemu gostitelju izrekel vrsto pohval na račun ohranjanja večnacionalne harmonije.V tem času so militantni hinduisti silili moške, da so si na ulici slačili hlače, in preverjali, ali so njihova spolovila obrezana. Prizori fizičnega obračunavanja s tistimi, o katerih bi se izkazalo, da pripadajo veri, za katero ni predvidena ne svoboda ne harmonija, pa v celoti razvrednotijo celo samo besedo »civilizacija«. Indija se spreminja v negacijo same sebe.A vrnimo se za trenutek h koronavirusu in »znanstvenikom«, ki bi ga zdravili s kravjimi iztrebki in nacionalnim ponosom na svojo tradicijo. Ko se je virus pojavil v Wuhanu, se je kaj hitro pokazalo, da se bo marsikaj spremenilo in da virus, preden doseže pljuča, najprej napade zavest. Izbruha rasizma zunaj kitajskih meja ni bilo mogoče niti v enem samem trenutku opravičevati s strahom pred okužbo z neznanimi posledicami. Iznakažen obraz 23-letnega Jonathana Moka, Singapurca, ki študira v Veliki Britaniji in ki ga je v Londonu napadla tolpa nasilnežev z argumentom, da »v naši deželi nočemo tvojega koronavirusa«, je bil prejšnji teden dovolj očitno opozorilo, da se pod površjem sedanje pandemije skrivajo povsem enake nasilne strasti, kakršne smo videli v New Delhiju.Evropa pravzaprav niti ni potrebovala virusa, da se razkrijeta na novo prebujena rasizem in šovinizem. Pandemija je prinesla paradoksalno nadgradnjo sovraštva do beguncev, ki so za večino Evropejcev »Arabci«, čeprav jih dobršen del prihaja iz Pakistana ali Afganistana, pa tudi za nestrpnost do »Kitajcev«, katerih ime Evropejci uporabljajo tudi za Vietnamce, Burmance, Japonce in številne druge azijate.Kitajci so svoje zmožnosti šovinizma pokazali ob neki drugi priložnosti. Ko je kitajsko pravosodno ministrstvo ta mesec predlagalo spremembe v imigracijski politiki, da bi bogate tujce, uspešne znanstvenike, športnike in umetnike privabili, da se trajno naselijo na Kitajskem, je bilo družbeno omrežje weibo preplavljeno z negodovanjem: »Štirideset let izvajanja politike enega otroka Kitajske ne bo spremenilo v deželo, kjer se bodo razraščale tuje smeti,« se je na predlog odzval eden od uporabnikov tega omrežja. »Naši skupni kitajski predniki ne bodo obarvani z Afričani,« je dodal naslednji. »Kitajska ni imigrantska država,« je poudaril tretji.Krepitev nacionalizma ali rasizma pogosto pojasnjujejo z gospodarskim mrtvilom. V primeru Indije in njenega premiera Narendre Modija je hinduistično nasilje v zadnjih letih v resnici naraščalo sorazmerno s povečevanjem gospodarskih problemov, neizpolnjenih obljub o zviševanju bruto domačega proizvoda in postavljanjem Indije z ramo ob rami s sosednjo velikanko. »Hindutva je odmik od gospodarskih problemov in pomanjkanje pravega načrta za njihovo odpravljanje,« je dogajanje pokomentiral vodja nekega investicijskega sklada v Mumbaju. »Indija utegne že v kratkem postati najhujša oblika avtoritarizma brez sleherne gospodarske učinkovitosti,« je k temu dodal eden od odvetnikov iz indijskega finančnega središča.Je pa hkrati dovolj primerov, ki kažejo, da se lahko nacionalizem razplamti tudi sredi gospodarske rasti. Eden takšnih primerov je Kitajska. Ko gre za obravnavanje najbolj osovražene manjšine islamske veroizpovedi, je razlika med Kitajsko in Indijo zgolj v tem, da vodstvo v Pekingu ne bi nikoli dovolilo, da bi katera od paravojaških skupin divjala po ulicah in pretepala Ujgure. Kitajska država to počne sama.Prišli smo do trenutka, ko bi se morala prav vsaka civilizacija nujno vrniti v obdobje razsvetljenstva. Indijske »znanstvenike« bi bilo treba nujno usmeriti k temu, da bi se znova poučili o znanosti v času Mahabharate, kitajske akademike pa pripraviti do tega, da bi čim prej znova prelistali zgodovino svilne poti. Da o Evropejcih sploh ne govorimo. Treba se je na novo civilizirati. Sicer se v bo resnici vse končalo pri kravjih iztrebkih in urinu. To je enako v vseh kulturah.