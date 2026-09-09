Zdravilo proti debelosti: rešitev ali loterija

Zdravilo ozempic je znano po tem, da pomaga pri izgubi telesne mase, vendar obstajajo primeri, ko zdravilo ni imelo nikakršnega učinka na telesno maso. Britanski Gurdian poroča o zgodbah pacientov, ki so se spopadali s podobno težavo.

Mercedes je delila svojo izkušnjo z ozempicom. Zdravilo so ji predpisali leta 2024, celo življenje se je spopadala s prekomerno težo in se je veselila, da se bo končno rešila tega problema. A je zdravljenje potekalo vse prej kot gladko.

Ozempic je jemala devet mesecev, nato pa so ji predpisali še štiri druga zdravila, a nič ni delovalo. Očitno je bilo, da spada v skupino ljudi, ki ne more shujšati s pomočjo teh zdravil.

Delovanje zdravila

Ozempic vsebuje učinkovino semaglutid, ki posnema hormon, ki se naravno sprošča v telesu. Ob uživanju se upočasni praznjenje želodca, zmanjša se apetit in poveča se proizvajanje inzulina. Druga podobna zdravila imajo še večji učinek na telo.

Klinične študije so ugotovile, da se telesna teža ob jemanju lahko zmanjša od 15 do 20 odstotkov, zdravila bi lahko bila v pomoč pri zdravljenju težav s srcem, odvisnostjo in zamaščenostjo jeter.

A hkrati študije kažejo na to, da to ni možno pri vseh pacientih. Tretjina pacientov izgubi manj kot pet odstotkov telesne teže, odvisno od tega, katero zdravilo jemljejo. Zdravniki poskušajo najti način, kako povečati učinkovitost in zmanjšati neželene učinke.

Injekcija z ozempicom FOTO: Tom Little/Reuters

Kaj vpliva na učinkovitost zdravila?

Profesor Alexander Miras, strokovnjak za debelost, pravi, da za neučinkovitost niso krivi pacienti sami. Če se želja po hrani ne zmanjša, pomeni, da enostavno ne deluje. Znano je, da faktorji, kot so spol, starost in določene bolezni, vplivajo na učinkovitost.

Omeniti je treba tudi hormone. Estrogen je tisti, ki naredi razliko ženskimi in moškimi pacienti, hormonsko nadomestno zdravljenje v menopavzi je prav tako povezano z večjo izgubo telesne teže.

Področje genetike je prineslo še nekaj novih odkritij. Določene genetske različice povzročijo rezistenco na to vrsto zdravil, posledično ljudje zgubijo manj telesne teže. Ni pa še konkretnega pojasnila, zakaj zdravilo na določene ljudi bolje deluje kot na druge.

Drugi načini

Najdejo se tudi drugi načini, poleg zdravil in operacije. Pacienti navajajo zelo veliko disciplino pri hranjenju, sicer je bila želja po hrani še vedno prisotna, a nekako jim je uspelo. Kot pomembno spremembo navajajo tudi zdrav način življenja, torej veliko telovadbe in nič hitre, nezdrave hrane.

Zdravo prehranjevanje FOTO: Shutterstock

Mercedes namreč ni edina, ki spopada s to težavo, veliko lažje se s tem sooča sedaj, ko ve, da ni sama v tem. Iz izjav pacientov, je možno sklepati, da zdravila lahko pomagajo le do določene mere, veliko je odvisno od same osebe, kako se prehranjuje in koliko se giblje, še piše britanski Gurdian.