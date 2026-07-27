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    Svet

    Zdravje in denar sta največji skrbi, ki ljudem kratita spanec

    Allianzova raziskava med 10.000 ljudmi v desetih državah kaže, da mlajše najbolj bremenijo življenjski stroški, starejše pa zdravje.
    FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    27. 7. 2026 | 13:11
    27. 7. 2026 | 13:11
    5:43
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    Ljudi najbolj skrbijo zdravje in življenjski stroški, kaže nova raziskava Allianza, ki temelji na odgovorih 10.000 anketirancev iz desetih držav,  ki so jih vprašali, kaj je tisto, kar jim ponoči ne pusti spati. Gre za anketirance iz Avstralije, brazilije, Francije, Nemčije, Indonezije, Italije, Španije, Švice, Turčije in Združenega kraljestva. Raziskava se odsredotoča predvsem na to, kako finančni pritisk vpliva na vsakodnevne odločitve ljudi.

    Rezultati za leto 2026 prinašajo zanimiv zaključek: zdravje in finance sta se prvič izenačila na vrhu lestvice največjih osebnih skrbi, sledi pa jima prihodnost, ki jo kot vir zaskrbljenosti navaja 35 odstotkov vprašanih. Te tri teme odražajo negotovost sodobnega časa, ki ga zaznamujejo naraščajoči življenjski stroški, geopolitična nestabilnost in vse šibkejši občutek varnosti, so navedli ob izsledkih raziskave.

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    Otroci se že v vrtcih razvrščajo po socialnem statusu

    Generacijo Z skrbijo finance

    Se pa odgovori razlikujejo tudi glede na starostne skupine. Medtem ko pripadnike babyboom generacije in generacije X še vedno najbolj skrbi zdravje, milenijci in pripadniki generacije Z na prvo mesto postavljajo finance.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Finančne skrbi, povezane predvsem z naraščajočimi življenjskimi stroški (71 odstotkov) in prenizkimi prihodki (51 odstotkov), so se v sedmih od osmih anketiranih držav v primerjavi z lanskim letom povečale.

    V Braziliji, Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu so se finančne skrbi uvrstile med tri največje razloge za skrbi, medtem ko je njihov delež v Italiji ostal nespremenjen. Najizrazitejšo rast so zabeležili v Avstraliji in Indoneziji, kjer ostajajo na vrhu lestvice, ter v Turčiji, kjer se je njihov delež povečal z 42 na 49 odstotkov. Tudi v Španiji in Švici, ki sta bili letos prvič vključeni v raziskavo, so finančne skrbi med najpogosteje navedenimi.

    FOTO: Ipsos, Raziskava »kaj Skrbi Ljudi Po Svetu?«, April – Junij 2026
    FOTO: Ipsos, Raziskava »kaj Skrbi Ljudi Po Svetu?«, April – Junij 2026

    Zdravje ostaja eden največjih razlogov za zaskrbljenost

    Skrb za lastno zdravje ostaja največji razlog za zaskrbljenost na svetovni ravni in jo navaja 48 odstotkov vprašanih, medtem ko 45 odstotkov skrbi zdravje njihovih družinskih članov in 42 odstotkov dostopnost zdravstvenega varstva.

    Duševno zdravje in stres izstopata kot področji, ki sta zabeležili najhitrejšo rast zaskrbljenosti – v primerjavi z lani sta se povečali za pet oziroma štiri odstotne točke. To bi lahko odražalo posledice življenja v negotovih časih in vpliv finančnega pritiska na dobro počutje posameznika.

    FOTO: Ipsos, Raziskava »kaj Skrbi Ljudi Po Svetu?«, April – Junij 2026
    FOTO: Ipsos, Raziskava »kaj Skrbi Ljudi Po Svetu?«, April – Junij 2026

    Bernd Heinemann, direktor Skupine za strategijo, trženje in distribucijo pri Allianz SE je med drugim povedal, da »finance in zdravje kot dva največja razloga za zaskrbljenost danes vse bolj odražata potrebo ljudi po stabilnosti v hitro spreminjajočem se svetu. Ker gospodinjstva vse več svojega proračuna namenjajo osnovnim življenjskim stroškom, je za mnoge težje varčevati, vnaprej načrtovati in ohranjati občutek nadzora nad svojo prihodnostjo.«

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Hrana in stanovanje predstavljata največji del gospodinjskih izdatkov

    Rezultati tako med drugim kažejo, da so izzivi, povezani s finančno varnostjo, vse izrazitejši, hkrati pa opozarjajo na premik k manj vključujočemu gospodarskemu okolju, v katerem se razlike v premoženju še poglabljajo. Le pet odstotkov vprašanih po vsem svetu meni, da so resnično finančno varni ter da lahko znatneje varčujejo in vlagajo. Večina navaja, da jim uspe pokriti vsakodnevne stroške, medtem ko ima skoraj vsaka tretja oseba težave s kritjem stroškov osnovnih življenjskih potreb, kažejo izsledki raziskave.

    V času negotovosti so ljudje pri porabi vse previdnejši: 34 odstotkov vprašanih je zmanjšalo izdatke za nenujne nakupe, 22 odstotkov pa jih več pozornosti namenja varčevanju za prihodnje osnovne potrebe.

    Največ porabijo za prehrano

    Največji delež gospodinjskega proračuna po svetu je namenjen prehrani (77 odstotkov), sledijo stanovanje (49 odstotkov), prevoz (35 odstotkov)in zavarovanje (34 odstotkov).

    Za številna gospodinjstva je redno varčevanje še vedno izziv: skoraj tretjini vprašanih ne uspe redno ustvarjati prihrankov, zato lahko nepričakovani stroški zelo hitro ogrozijo njihovo finančno stabilnost.

    V Evropi in Združenem kraljestvu uspe približno tretjina vprašanih prihraniti vsaj deset odstotkov svojih prihodkov. Pri tem izstopa Indonezija, saj lahko 56 odstotkov vprašanih za prihranke nameni vsaj desetino svojih prihodkov, kar kaže na večje zanašanje na osebne prihranke kot način spopadanja z negotovostjo kljub finančnim pritiskom.

    Ker se povečujejo življenjski stroški ter odgovornost posameznikov za lastno upokojitev, premoženje in finančno varnost, prevzema finančna pismenost vse pomembnejšo vlogo. Kljub temu še vedno obstajajo pomembne razlike v ravni finančnega znanja. Allianzova raziskava kaže, da ima le 18 odstotkov ljudi napredno finančno znanje, 26 odstotkov pa premore le osnovno razumevanje finančnih tem.

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