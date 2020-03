»Naj stane, kar hoče«, Francija bo naredila vse, da bo v »epidemiji, ki je šele na začetku«, zaščitila svoje državljane, je v nocojšnjem spodbudnem in znova po evropsko odprtem nagovoru Francozov večkrat ponovil predsednik Emmanuel Macron: kajti »zdravje nima cene«. Pozval je k medgeneracijski solidarnosti, še posebno do najranljivejših starejših in bolnih, k ustreznemu vedenju v času koronavirusa: od higiene do dela na domu; kakor bodo od ponedeljka po vsej državi zaprti vrtci, šole in univerze.

Naj stane, kar hoče

Poudaril je hvaležnost tako zdravstvenim delavcem, kakor tudi državljanom, ker ohranjajo mirno kri, in vsem obljubil, da bo v krizi, ki ni le zdravstvena, ampak tudi socialna in ekonomska, država pomagala, pa naj »stane, kar hoče«.



Še preden je nocoj nagovoril Francoze, so se pojavile pobude, da bi bilo najbolje odložiti skorajšnje lokalne volitve, predvidene za to nedeljo in še 22. marca. Udeležba da bi bila nizka in izbor najbrž težko reprezentativen ... A je prvi med Francozi to možnost zavrnil, po posvetu s strankarskimi voditelji, saj je »treba ohraniti demokratično življenje«.

Prelahkotno?

Predsednik Macron je že v zadnjih dnevih precej sproščeno miril Francoze in jim za zgled govoril, češ države ni mogoče voditi po telefonu, zato se je naprej udeleževal dogodkov, sprejel včeraj v Elizejsko palačo španskega kralja Filipa VI., recimo, in opozarjal, da je treba le upoštevati vsaj metrsko razdaljo in se ne rokovati, kaj šele objemati.



Trenutno je z virusom Covid-19 okuženih 2876 Francozov (med njimi šestnajst poslancev), 61 jih je umrlo. Ker se statistika bliskovito spreminja na slabše, je upati, da francoski odnos do virusa vendarle ni prelahkoten.