Zdravniki brez meja: Rusija načrtno uničuje ukrajinsko zdravstvo

Zdravniki brez meja so danes opozorili, da se Rusija v vojni z Ukrajino poslužuje načrtne strategije uničevanja ukrajinskega zdravstvenega sistema. V sporočilu za javnost so navedli, da je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) med aprilom 2022 in decembrom 2025 evidentirala več kot 2815 napadov na zdravstvene ustanove v Ukrajini.

Po navedbah Zdravnikov brez meja je Rusija nad Ukrajino sprožila neprekinjene napade na zdravstvene ustanove in osebje. »To nakazuje na načrtno strategijo uničenja zdravstvenega sistema in kolektivnega kaznovanja ukrajinskega prebivalstva, in ne na posredne posledice ruske invazije,« so zapisali v organizaciji.

Ti napadi niso slučajni

»Ti napadi so preveč konsistentni, pogosti in točni, da bi bili slučajni,« je v sporočilu dodal koordinator Zdravnikov brez meja v Ukrajini Robin Meldrum. Pri tem je poudaril, da napadi niso naključni, »ko so bolnišnice in reševalna vozila tarča ponavljajočih se napadov, pri čemer umira tudi zdravstveno osebje«.

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Rusija je večino od 2815 napadov na zdravstvene ustanove izvedla s težkim orožjem, od tega je 2319 napadov poškodovalo zdravstvene ustanove. V napadih je umrlo 224 ljudi, 902 osebi sta bili poškodovani, podatke WHO navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski napadi na zdravstveno infrastrukturo so po navedbah Zdravnikov brez meja povzročili krizo dostopa do zdravstvene oskrbe za ljudi s kroničnimi stanji, med njimi kardiovaskularnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in epilepsijo. Ob tem poročajo tudi o kadrovski krizi v zdravstvenih ustanovah.

Zdravniki brez meja so v sporočilu vse strani pozvali k spoštovanju dolžnosti v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in spodbudili države, ki imajo vpliv na Rusijo, naj preneha z napadi na zdravstveno infrastrukturo. K obsodbi napadov so Zdravniki brez meja pri tem pozvali tudi varnostni svet Združenih narodov.