Zdravniki ne pustijo premestitve Navalnega

Iz Nemčije je danes poletelo letalo po ruskega opozicijskega aktivista, ki naj bi bil zastrupljen. Zdravniki sicer njegovi premestitvi iz bolnišnice v Omsku nasprotujejo. Tiskovna predstavnica Navalnegapa jim je danes očitala, da s tem neposredno ogrožajo njegovo življenje.Jarmišova je danes tvitnila, da je glavni zdravnik odločil, da Navalni ni stabilen in da ga ne morejo premestiti. »Prepoved premestitve Alekseja je neposredna grožnja njegovemu življenju. Smrtno nevarno je, da ostane v bolnišnici v Omsku brez opreme ali diagnoze,« je dodala.Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass se je danes v Omsku zbral konzilij zdravnikov, ki preučuje, ali lahko premestijo Navalnega. Med njimi so zdravniki iz Moskve, ki ga morajo najprej pregledati, nato pa se odločiti, ali njegovo stanje dovoljuje polet z letalom.Nemčija je namreč po Navalnega poslala svoje zdravniško letalo z zdravniki. Kot je pojasnil vodja neprofitne organizacije Cinema for Peace, so pred tem dobili vsa potrebna dovoljenja za premestitev Navalnega in bi lahko v berlinsko bolnišnico Charite prispel že danes, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Stroške prevoza in zdravljenja bi krili posamezniki, je dodal Bizilj.Navalni se je v četrtek na letalu iz Sibirije proti Moskvi začel nenadoma zelo slabo počutiti. Letalo je nato zasilno pristalo, njega pa so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Omsku, kjer so ga namestili na intenzivni negi na oddelku za toksikologijo. Domnevajo, da se je zastrupil s čajem. Zaenkrat še niso postavili diagnoze, tako da morebitne zastrupitve ne morejo ne potrditi ne ovreči, ampak mu nudijo le simptomatsko zdravljenje.