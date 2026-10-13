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    Svet

    Zdravniki potrdili, da ima papež pljučnega raka

    Histološka preiskava med posegom je potrdila pljučni adenokarcinom, na katerega so zdravniki sumili na podlagi predoperativnih preiskav.
    Papež ob prihodu v bolnišnico.  FOTO: Ciro De Luca/Reuters
    Galerija
    Papež ob prihodu v bolnišnico.  FOTO: Ciro De Luca/Reuters
    Gašper Završnik
    13. 10. 2026 | 22:14
    13. 10. 2026 | 23:22
    3:00
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    Papežu Leonu XIV. so med današnjo popoldansko operacijo v rimski bolnišnici Gemelli odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila. Histološka preiskava med posegom je potrdila pljučni adenokarcinom, na katerega so zdravniki sumili na podlagi predoperativnih preiskav. 

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    Diagnoza papeža Leona XIV.: kaj skrbi zdravnike

    Adenokarcinom je najpogostejša oblika pljučnega raka. Po raziskavi, objavljeni leta 2023 v znanstveni reviji The Lancet Oncology, je leta 2020 predstavljal približno 39 odstotkov novih primerov te bolezni pri moških in 57 odstotkov pri ženskah.

    Vodja vatikanske zdravstvene službe Luigi Carbone in predstojnik torakalne kirurgije v bolnišnici Gemelli Stefano Margaritora sta pojasnila, da so reženj odstranili z videoasistirano kirurško tehniko, da bi v celoti odstranili rakavo tkivo. Operacija je uspela in je potekala brez zapletov. Trajala je približno 90 minut, papež je bil v operacijski dvorani skupno okoli tri ure. Po posegu se je normalno prebudil iz anestezije in se po krajšem opazovanju vrnil v svojo sobo v desetem nadstropju. 

    Papež Leon XIV. je v bolnišnici Gemelli v Rimu prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul. FOTO: Gašper Završnik
    Papež Leon XIV. je v bolnišnici Gemelli v Rimu prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul. FOTO: Gašper Završnik

    Papeža so v bolnišnico, kjer so se zdravili tudi njegovi predhodniki, sprejeli danes zgodaj popoldne. Ob prihodu se je rokoval z zdravstvenim osebjem in pozdravil zbrane vernike. 

    Da bo moral na operacijo, je 71-letni Robert Prevost sporočil v nedeljo po opoldanski molitvi Angelovega češčenja. Pojasnil je, da so mu med rutinskimi pregledi odkrili vozlič v pljučih, ki je po njegovih besedah v zelo zgodnji fazi in jasno zamejen. Ob tem se je priporočil v molitev.

    Po prvih napovedih naj bi v bolnišnici ostal približno teden dni, njegove javne obveznosti so odpovedane do 20. oktobra. V začetku prihodnjega meseca naj bi sicer odpotoval v Urugvaj, Argentino in Peru.

    Fotografije v rimski bolnišnici Gemelli prikazujejo papeža Janeza Pavla II. med zdravljenjem leta 2005. FOTO: Gašper Završnik
    Fotografije v rimski bolnišnici Gemelli prikazujejo papeža Janeza Pavla II. med zdravljenjem leta 2005. FOTO: Gašper Završnik

    V Chicagu rojeni papež pred tem ni imel javno znanih zdravstvenih težav. Za telesno pripravljenost skrbi z rednim gibanjem, zlasti s tenisom in plavanjem.

    Adenokarcinom se najpogosteje pojavlja pri kadilcih in nekdanjih kadilcih, vendar je tudi najpogostejša oblika pljučnega raka pri ljudeh, ki niso nikoli kadili, je navedlo Ameriško združenje za boj proti raku. V zgodnjih stadijih ga pogosto zdravijo s kirurško odstranitvijo tumorja. Glede na razširjenost bolezni in značilnosti rakavih celic lahko zdravljenje vključuje tudi kemoterapijo, obsevanje, tarčna zdravila ali imunoterapijo.

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