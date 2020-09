Zdravstveno stanje Alekseja Navalnega se izboljšuje

Ruski opozicijski voditeljse je danes na družbenem omrežju Instagram javil prvič po nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja konec avgusta. Zapisal je, da je lahko v ponedeljek ves dan dihal sam brez pomoči medicinskega ventilatorja.»Pozdravljeni, Navalni tukaj,« je zapisal ob fotografiji, na kateri je na bolniški postelji skupaj z družino. »Še vedno ne morem narediti skoraj nič, vendar pa sem lahko včeraj ves dan sam dihal,« je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij. Navalni ima na instagramu 1,7 milijona sledilcev.Spomnimo, Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so ga prepeljali dva dneva kasneje. Tam so v začetku meseca ugotovili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok, zastrupitev s tem strupom pa so potrdili tudi v Franciji in na Švedskem. V Kremlju medtem obtožbe o zastrupitvi označujejo za neutemeljene. Tiskovni predstavnikje danes ponovil, da so v Moskvi pripravljeni na preiskavo o tem, kaj se je zgodilo Navalnemu, ampak da potrebujejo informacije o primeru, ki jih ima Nemčija, piše Reuters.