Dr. Pease: Združeni narodi niso pot v nebesa, a rešujejo nas pred peklom

»Mednarodna politika je zapletena kot vedno,« je ob zmagi Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta OZN iz vzhodnoevropske skupine ocenila predavateljica mednarodnih odnosov, OZN, človekovih pravic, ameriške zunanje politike in vojne na ameriški univerzi Webster dr. Kelly-Kate Pease: »Tradicionalno imajo majhne in srednje velike države posredniško vlogo. In spet: kar drugi mislijo o vaših politikah in ciljih, je zelo pomembno za njihovo legitimiziranje. Predsedstvo Varnostnega sveta OZN se izmenjuje in nestalne članice se ob tem lahko učijo združevati in graditi koalicije.

Zato mislim, da so lahko zelo vplivne, v središču pa so seveda vedno stalne članice, ki imajo zaradi pravice do veta več besede pri usmerjanju OZN. Pri tem so ponavadi paralizirane z morebitnim vetom drugih, zato je varnostni svet pogosto forum, na katerem o vprašanjih razpravljajo, a z omejenim ukrepanjem. Velike sile lahko preprečijo vsak premik, ki ni skladen z njihovimi interesi. To navadno dosežejo s tiho diplomacijo in zakulisnimi dogovori, pri tem pa so majhne države lahko zelo vplivne.«