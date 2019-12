Združeni narodi obsodili nasilje organov pregona v Čilu

Čilski policisti in vojaki so uporabili prekomerno silo v času množičnih protivladnih protestov, so ugotovili v Uradu visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, ki ga trenutno vodi nekdanja čilska predsednicaKot so zapisali, so pripadniki čilskih varnostnih sil zagrešili resne kršitve človekovih pravic – očitajo jim mučenje in zunajsodne poboje. Protesti so zahtevali 26 življenj, najmanj štiri od njih so označili za »nezakonite«. V Uradu so zabeležili 345 primerov poškodb očes zaradi izstrelkov policistov in vojakov; prav tako so našteli preko dvajset primerov spolnega nasilja, za katerega so domnevno odgovorni pripadniki varnostnih sil, poroča tiskovna agencija Reuters.Na množičnih protivladnih protestih, ki so se oktobra začeli zaradi napovedanega povišanja cen vozovnic mestnega prometa, nadaljevali pa zaradi vsesplošnih slabih življenjskih pogojev v državi z visoko stopnjo neenakosti , je bilo po podatkih Urada komisarja Združenih narodov za človekove pravice pridržanih 28.000 ljudi. Več kot 1600 jih ostaja v priporu.