Združeni narodi svarijo pred naraščanjem primerov kolere na Haitiju

Koordinatorica za humanitarne zadeve ZN na Haitiju Ulrika Richardson je v torek opozorila, da na Haitiju še naprej narašča število okužb s kolero in je potrebno hitro posredovanje za zajezitev izbruha. Od zadnjega četrtka do nedelje je število okužb naraslo s 1000 na skoraj 2000, doslej pa je umrlo 40 oseb.

»Do pred nekaj dni je bila rast okužb postopna, zdaj pa je hitrost naraščanja skrb vzbujajoča. Kolera je lahko smrtonosna, vendar se jo lahko prepreči in zdravi. A potrebno je hitro ukrepanje,« je sporočila Richardsonova in pri tem pohvalila lokalne oblasti, podporo ZN in nevladne organizacije. Te se pri posredovanju še naprej soočajo s pomanjkanjem čiste vode in goriva zaradi tolp, ki so blokirale pristanišče v prestolnici Port-au-Prince.

Tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric je dejal, da je polovica novih primerov okužb s kolero pri otrocih, mlajših od 14 let. Problem je tudi pomanjkanje hrane in Richardsonova poroča, da je v centrih za zdravljenje videla otroke, ki so bili tako podhranjeni, da zdravstveno osebje pri njih ni moglo najti žile za infuzijo.

Bolezen se je vrnila v začetku oktobra

Na Haitiju so šele pred tremi leti zatrli izbruh kolere iz leta 2010, bolezen pa se je vrnila v začetku oktobra letos. Haitijske oblasti pozivajo na pomoč mednarodno skupnost, ker same ne obvladujejo ne zdravstvenega in ne varnostnega položaja v državi. Varnostni svet ZN naj bi kmalu razpravljal o odobritvi mednarodnih varnostnih sil.

Demonstranti protestirajo proti zavrnitvi mednarodne vojaške sile, ki jo je zahtevala vlada. FOTO: Richard Pierrin/AFP

Nasilje na Haitiju je po umoru predsednika države Jovenela Moiseja leta 2021 zajelo vso državo. V torek je nekdo poskušal umoriti znanega novinarja časopisa Le Nouvelliste in radijske postaje Magik9 Robersona Alphonsa. Napadalci so streljali na njegov avtomobil, Alphonse pa je napad preživel, čeprav je bil hudo ranjen.

V torek je policija odkrila truplo novinarja Garryja Tessa, ki so ga pogrešali že več dni. Policija ni sposobna odkriti morilcev oziroma napadalcev, znano pa je, da so novinarji tarča uličnih tolp. Pred mesecem dni sta bila ubita dva, januarja spet dva in haitijska vlada prosi za nujno namestitev mednarodnih varnostnih sil.

Velika tolpa že mesec dni blokira pristanišče, iz katerega ni mogoče odpeljati zalog goriva. Tolpa zahteva odstop premiera Ariela Henryja. Bencinske črpalke so zaprte, banke in trgovine so odprte občasno, vlada pomanjkanje pitne vode, Unicef pa zaradi blokade pristanišča ne more oskrbovati zdravstvenih centrov.